Bugün (19 Mayıs Perşembe) İstanbul'da İETT otobüsleri bedava mı? 19 Mayıs'ta İstanbul'da (toplu taşıma) otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde belediyeye ait toplu taşıma sistemleri vatandaşlara ücretsiz hizmet edeceği açıklandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da İETT otobüslerinin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyordu. İETT'den gelen son dakika açıklaması İstanbulluları 19 Mayıs'ta sevindirdi.

Bugün (19 Mayıs Perşembe) İstanbul'da İETT otobüsleri bedava mı? 19 Mayıs'ta İstanbul'da (toplu taşıma) otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'da yüz binlerce kişi 19 Mayıs'ta işlerine gitmeye devam edecek. Sabah yola çıkacak olanlar 19 Mayıs'ta İstanbul'da İETT otobüslerinin ve metrobüsün ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu araştırıyor. İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı geniş katılımlı etkinliklerle kutlanacak. Kovid-19 pandemisi kısıtlamaları olmadan uzun süre sonra ilk 19 Mayıs'ı kutlşayacak olan İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı. Resmi tatil günlerinden olan 19 Mayıs'ta ailesiyle İstanbul gezintisi yapmak isteyenler de 19 Mayıs'ta İstanbul'da toplu taşımanın ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyordu.

Bugün (19 Mayıs Perşembe) İstanbul'da İETT otobüsleri bedava mı?

İETT'den 19 Mayıs için beklenen duyuru geldi. İETT'den yapılan açıklamada "19 Mayıs'ta tüm toplu ulaşım araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek." denildi.

19 Mayıs'ta İstanbul'da (toplu taşıma) otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi?

İETT yaptığı açıklamada 19 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs ulaşımının ücretsiz olduğunu duyurdu. Ancak yapılan açıklamada 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşımın Havalimanı hatları ve Adalar'da yapılan seferleri kapsamadğı belirtildi.

Yarın (19 Mayıs) Marmaray bedava mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 19 Mayıs'ta Marmaray seferlerine dair müjde geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." bilgisine yer verildi.

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.

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