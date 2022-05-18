19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs'ta sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar 19 Mayıs'ta Devlet Hastaneleri açık mı? 19 Mayıs'ta poliklinikler açık mı? sorularına yanıt arıyor. Milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs'ta pek çok kamu binası kapalı olacaktır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı uzun aradan sonra ilk defa koronavirüs kısıtlamaları olmadan ülkenin tüm kentlerinde kutlanacak. Renkli görüntülerin yaşanacağı 19 Mayıs'ta hasteneye gitmek isteyen vatandaşlar da hastanelerin kapalı mı yoksa açık mı olduğunu merak ediyor. 19 Mayıs'ta Devlet Hastaneleri açık mı? 19 Mayıs'ta poliklinikler açık mı? soruları vatandaşlar tarafından internette oldukça sık araştırılmaya başlandı.

19 Mayıs'ta Devlet Hastaneleri açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı milli bayramdır. Ülkemizde milli bayramlarda resmi tatil uygulanır. Dolayısıyla devlet hastaneleri 19 Mayıs'ta kapalı olacaktır. Sağlık problemi olanlar acil servislere ve özel hastanelere gidebilir.

19 Mayıs'ta poliklinikler açık mı?

19 Mayıs'ta kamu çalışanları izinldir. Devlet hastanelerinin poliklinikeri 19 Mayıs'ta kapalı olur. Devlet hastaneleri acilleri 7/24 açıktır ve acil durumlarda vatandaşlara hizmet verir.

19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

Sağlık ocakları (Aile Sağlığı Mekezleri) resmi tatillerde, milli bayramlarda ve dini bayramlarda kapalıdır. Aynı şekilde hafta sonları da sağlık ocakları kapalıdır. Hasta muayenesi resmi tatillerde aile sağlığı merkezlerinde yapılmaz.

2022 Resmi Tatil Günleri

1 Ocak 2022 - Yılbaşı

23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi

2-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı

19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı

30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı

Devlet Hastanesi nedir?

Devlet hastanesi, bir devlet tarafından finanse edilen ve işletilen bir hastanedir. Toplum hastanesi, bölge hastanesi, belediye hastanesi de devlet hastaneleri sırasına dahildir. Güney Afrika gibi bazı ülkelerde bu terim kamu hastanesi ile eş anlamlıdır. Dünyanın çok ülkelerinde son zamanlarda devlet hastanelerine karşılık modern özel klinik ve özel hastaneler yaygın bulunmakdadır.