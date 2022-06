Bu yöntemle 5 dakikada karınca istilasından kurtulun!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerde istenmeyen misafirler görülmeye başlanmış olabilir. Evdeki karıncalardan nasıl kurtuluruz diye düşünüyorsanız yöntem oldukça basit. Bu yöntem sayesinde 5 dakikada evdeki karıncalardan kurtuluyorsunuz. İşte karınca istilası durumunda yapmanız gerekenler…

Karıncalar biyolojik açıdan incelendiğinde harika hayvanlar. Aşırı zekiler, uyum içinde çalışırlar ve gruplarında her birinin görevi bellidir. Ancak karıncalar evinizi bastığında gözünüze pek de o kadar sevimli görünmeyebiliyorlar. Karıncalardan biri mutfağınızdaki ilgilendiği yiyeceği farkettiğinde diğerleri de ona katılıyor ve mutfağınızı karınca sürüsü basıyor. Mutlaka bir delik veya çatlak bulup oradan mutfağa sızıyorlar. Bir kötü yanı da karıncaların ısırması. Her ne kadar karıncalardan kurtulmak isteseniz de onları öldürmeye gönlünüz el vermiyor. Sevmeyene yük olur karınca ve başım belada bu karıncalar her yeri kuşatma altına almış diyorsanız, işte harika çözümler...

Evdeki, mutfaktaki, banyodaki karıncalardan nasıl kurtuluruz? Karıncalardan kurtulmak için atılacak ilk adım evinizi karıncaların sevmediği kokularla donatmak ve karıncaların önüne fiziksel engeller koymaktır. İşte karıncalardan kurtulma yolları ve bazı pratik seçenekler:

Tebeşir

Karıncalardan nasıl kurtulurum diye düşünüyorsanız evinizdeki balkon ve bahçe kapısı ve pencere gibi yerlerin önüne tebeşirle birer çizgi çekin. Bir parça tebeşiri ezerek bahçenizdeki bitkilerin ve saksıların çevresine serpin. Tebeşirin içinde bulunan kalsiyum karbonat, doğal bir karınca savardır.

Limon

Karıncalar limon kokusundan nefret ederler. Cam önleri ve kapı ağızlarına limon kabuğu rendeleyin. Bir sprey şişesini limonlu su ile doldurup yerlere ve tezgahlara sıkın.

KARINCALARIN TÜRÜNÜ TANIMLAYIN

Evinizdeki karıncaları fark ettikten sonra türlerinin ne olduğunu araştırın. Karıncanın hangi türü olduğunu öğrendikten sonra nerede yaşadıklarını ve nasıl hareket ettiklerini öğrenebilirsiniz. Bazı karıncalar evin içerisindeki belirli noktalarda yaşarken bazı karınca türleri ise evin dışarısında yaşarlar. Karıncaların yakından fotoğrafını çekin ve yakınlaştırıp özelliklerine bakın. Ardından basit bir internet aramasıyla hangi tür olduğunu bulmak oldukça kolay olacaktır.

NEREDEN GELDİKLERİNİ BULUN

Karıncaları ilk gördüğünüzde uzaklaştırmak ya da öldürmek yerine hareketlerini izleyin. Bu sayede nereden gelip nereye gittiklerini anlamak çok daha kolay olacaktır. Belki dolabınızın içerisine bal gibi tatlı bir şey dökülmüş ya da mikrodalganızın altında kalan yağ kalıntılarına geliyor olabilirler.

Eğer belirgin bir leke veya yemek artığı varsa mutlaka ilk olarak onu temizleyin. Besin kaynakları ortadan kalktığında ise karıncalar büyük ihtimalle ilgilerini kaybederek kendi kendilerine gideceklerdir.

YOLLARINI KAPATIN

Karıncalar genel olarak hep birlikte hareket etme eğilimdelerdir. Bu nedenle etrafta tek başına gezen bir karınca görmek oldukça zordur. Bir besin kaynağına ulaşan karınca, diğer arkadaşları da onu takip edebilsin diye feromon adı verilen bir iz bırakırlar. Siz bu izi bırakan karıncayı ortadan kaldırsanız bile diğer arkadaşları izi takip ederek aynı yere ulaşmayı başaracaktır. Buna çözüm olarak ise bir ölçü sirkeye üç ölçü su karıştırıp bir çözelti hazırlayabilirsiniz. Ardından güzelce karıştırdığınız bu çözeltiyi karınca gördüğünüz her yere püskürtmeniz yeterli olacaktır.

GİRİŞ NOKTALARINI ENGELLEYİN

Karıncaların evi basmasını önlemenin en önemli yolu da eve girmelerinin önüne geçmek olacaktır. Evinizdeki pencere ve kapıların çerçevesinde var olan tüm delikleri kapayın. Ek olarak süpürgeliklerdeki boşluklar, yarıklar ve hatta çatlakların tamamını uygun bir malzeme yardımıyla kapatın.

Bazen karıncalar kabloların bulunduğu borulardan da geliyor olabilir. Bu noktaları da farklı malzemeler yardımıyla kapatabilirsiniz.

Tüm bu adımlar sizin için yeterli olmadıysa onları hem uzaklaştıracak hem de öldürecek başka bir yöntem daha bulunuyor. İlk ve en basit yöntem mağazalarda kolayca bulabileceğiniz karınca öldürücü spreylerdir. Bu noktada evcil hayvanınız ya da evde çocuğunuz varsa onlar için zararlı olmayacak bir çeşidini etiketleri kontrol ederek bulabilirsiniz. Son olarak ise spreyin hem ev hem de dışarıda kullanılabiliyor olmasına özen gösterin. Eğer açık alanlar için tasarlanan bir karınca öldürücü sprey aldıysanız ev gibi kapalı alanlarda kullanmamaya özen gösterin.

Bu yöntemde kimyasal bulunduğundan uygulamaya pek gönüllü değilseniz sizi için farklı doğal yöntemler de bulunuyor. Nane ya da biberiye yağından birkaç damla bir şişe suyun içerisine karıştırıp kapı ve pencere kenarlarına sıkın. Kısa süre içerisinde karıncaların kaybolduğunu göreceksiniz.

Aynı zamanda uzmanların önerdiği bir diğer yöntem ise karınca yemi kullanmak. Yuva şeklindeki bu yemler içerisindeki tatlı madde sayesinde hem karıncaları cezbeder hem de yuvalarına giderken kendileriyle birlikte zehirli maddeyi taşımalarını sağlayarak oradaki karıncaları da öldürür. Bu yöntem de kimyasal sayılabilir ancak diğer yöntemdeki gibi eve kimyasallar püskürtülmez.

EVE GİRMELERİNİ ENGELLEYİN

Karıncaların oluşmasını istemiyorsanız ya da karıncalardan kurtuldunuz ve geri gelmelerini istemiyorsanız ilk yapmanız gereken gelmelerini önlemektir. Bunu yapmanın en kolay yolu ise mutfağı her zaman temiz bırakıp dışarıda yiyecek kalmadığından emin olmaktır.

Bunun yanında çatlakların ve karıncaların giriş noktalarının tamamen kapatıldığından emin olun, tezgahınızı düzenli olarak temizleyin, tatlı yiyecekleri açıkta bırakmayın ve çöpleri düzenli olarak çıkarın.

Aynı şekilde evdeki nemli alanlar ve çürük tahtalar da karıncalar için ideal bir yaşam ortamı olduğundan mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Sızıntı olan ve sürekli nemli olan alanları tespit edip en kısa sürede tamir edilmesine özen gösterin.

GEREKİRSE PROFESYONEL YARDIM ALIN

Her yöntemi denediğiniz ve gerekli her şeyi yaptığınız halde hala karıncalardan kurtulamadıysanız geriye tek seçenek olarak profesyonel yardım almak kalıyor. Evinizde yaşayan karınca ve benzeri her canlı bir noktada sağlığınızı tehdit edebileceğinden en kısa sürede uzaklaştırılmalıdır.

KARINCAYA KESİN ÇÖZÜM

Sprey şişesinin içine su, sirke ve limon suyu ekleyin. Günde bir kez karışımı karıncaların geldiği yerlere sıkın. Bir süre sonra karıncaların kaçtığını göreceksiniz. Eğer evinizin belli bir bölgesine karıncalar akın etmişse su yardımıyla onları kaçırabilirsiniz.