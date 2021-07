Bruce Lee nasıl öldü? Bruce Lee'nin trajik ölümü

Her ne kadar çok kısa bir yaşamı da olsa birçok kişi tarafından sevilen ve yaşadığı dönemin sembol isimlerinden biri olan Bruce Lee, hayat hikayesi ile de ilgi odağı. Peki Bruce Lee ne zaman doğdu? Bruce Lee ne zaman öldü? Bruce Lee ölüm sebebi neydi? İşte tüm detayları ile Bruce Lee’nin yaşam öyküsü…

20 Temmuz 1973'te aktör ve dövüş sanatları uzmanı Bruce Lee, 32 yaşında Hong Kong'da kullandığı bir ağrı kesicinin verdiği tepkinin neden olduğu beyin ödemi sebebiyle vefat etti. Bruce Lee çok kısa süren hayatında önce Asya'da ve ölümünden sonra ise Amerika'da ünlü bir film yıldızı oldu.

Jun Fan (Bruce) Lee, 27 Kasım 1940'ta San Francisco, California'da doğdu. O dönemler, Çinli bir opera yıldızı olan babası Amerika Birleşik Devletleri'nden dünya turnesine çıktı. Dünya turnesinden sonra Lee ailesi, 1941'de Hong Kong'a geri taşınma kararı aldı. Babasının sanatçı olması Bruce Lee'nin de hayatını etkilemişti. Henüz çocukken 20'ye yakın Çin yapımı filmde rol alan bir çocuk oyuncuydu. Bunun yanı sıra dans eğitimi ve Wing Chun tarzı gung fu ya da bilinen adıyla Kung fu alanında da çeşitli dersler alarak kendini geliştirdi. Bruce Lee henüz 19 yaşındayken 1959 yılında Amerika'ya geri dönerek burada Washington Üniversitesi'ne gitti ve ayrıca Seattle'da bir dövüş sanatları okulu açtı. Bruce Lee Linda Emery ile evlendi ve bu çiftin 1965 yılında Brandon Lee adında bir çocukları dünyaya geldi. Bruce Lee ve ailesi 1966 yılında Los Angeles'a taşındı. Burada Bruce, The Green Hornet (1966-1967) adlı bir televizyon programında Hornet'in akrobatik yardımcısı Kato'yu canlandırdı. Bruce Lee ayrıca o dönem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karate turnuvalarında da yer aldı ve aktör Steve McQueen de dahil olmak üzere birçoğu ünlü olan özel müşterilerine dövüş sanatları öğretmeye devam etti.

Hollywood'da istediğini bulumayan Bruce Lee daha iyi bir oyunculuk kariyeri için 1970'lerin başında Hong Kong'a döndü. Hong Kong'a dönmesiyle burada The Big Boss (1971) ve The Way of the Dragon (1972) adlı aksiyon filmlerinde yer alarak Asya'da başarılı bir film yıldız olmayı başardı. Bruce Lee'nin bir sonraki filmi olan Enter the Dragon, Ağustos 1973'te Hollywood stüdyosu Warner Bros tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi. Filmin gösterime girmesinden önce Bruce Lee, trajik bir şekilde yaklaşık bir ay önce, 20 Temmuz günü Hong Kong'da kullandığı bir ilaç yüzünden öldü. Enter the Dragon filminin Amerika'da gösterime girmesiyle film bir gişe rekoru kırdı ve toplamda 200 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek Bruce Lee'nin ölümünden sonra Amerika'da bir film ikonu olmasını sağladı.

Bruce Lee'nin şüpheli ölümü

Bruce Lee'nin genç yaşta ölmesi, ölümü ile birçok spekülasyonu da beraberinde getirdi. Her ne kadar doktorların Bruce Lee'nin beyninde biriken sıvı nedeniyle öldüğünü söylese de hayranları ve ailelerinin farklı iddiaları mevcut. Bu iddialardan biri Bruce Lee'nin bir Çin-Amerikan mafyası tarafından öldürtüldüğüdür. Diğer bir iddia ise Bruce Lee'nin ölürken yanında bulunduğu metresi olan Pei'ye dikkat çekmektedir. Pei'nin Bruce Lee'yi gizli bir topluluk adına öldürttüğü söylenir.

Fakat bilinen teorilerden en ilginci ve en çok kabul edileni Lee ailesi laneti olarak bilinen iddiadır. Bu lanete olan inanç Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee'nin de bir film çekiminde ölmesiyle daha da artmıştı.

Bruce Lee'nin son dönemlerde ise ölmeden önce uyuşturucu kullandığına dair mektuplar ortaya çıktı. Mektuplarda Bruce Lee'nin oyunculuk yapabilmesi için uyuşturucu talep ettiği görülmektedir. Bu mektupların 221 bin dolar (yaklaşık olarak 2 milyon TL) gibi bir miktara satılması beklenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.