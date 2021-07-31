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AB'den Türkiye'ye 'yardıma hazırız' mesajı

Avrupa Birliği Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Türkiye'deki yangınlardan dolayı iş birliği mesajı verdi.

1 Saat Önce
2021-07-31 10:58:24
AB'den Türkiye'ye 'yardıma hazırız' mesajı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye'nin Akdeniz ve Ege sahillerinde kontrol altına alınamayan yangınları büyük endişe ile takip ediyoruz." dedi.

Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileyen Lenarcic, "Yardıma hazırız." mesajıyla AB ve Türkiye bayrakları ile iş birliğini sembolize eden işaretleri paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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