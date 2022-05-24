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Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alımı | Farklı branşlardan öğretim üyesi alımı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alımı | Resmi Gazete'de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alımının şartları merak ediliyor. Peki Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi şartları ve başvuru detayları neler? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-05-24 14:13:15
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alımı | Farklı branşlardan öğretim üyesi alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alımının şartları merak ediliyor. Peki Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi şartları ve başvuru detayları neler? İşte detaylar...

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı. İlanda; "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü'nde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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