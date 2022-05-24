Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | 6 farklı branştan öğretim üyesi alım ilanı

Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Resmi Gazete'de de yayımlanan Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanının şartları ve başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki ama Beykoz Üniversitesi hangi branşlardan alım yapıyor? Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık ve İşletme bölümlerinden alım yapılacak mı? 6 farklı branştan öğretim üyesi alım ilanı...

Resmi Gazete'de de yayımlanan Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanının şartları ve başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki ama Beykoz Üniversitesi hangi branşlardan alım yapıyor? Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık ve İşletme bölümlerinden alım yapılacak mı? 6 farklı branştan öğretim üyesi alım ilanı...

Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi alımı için;

"Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir."

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