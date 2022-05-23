İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Doçent ve öğretim üyesi alım ilanları

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Resmi Gazete'de de yayımlanan öğretim üyesi alım ilanının şartları ve kontenjanları merak ediliyor. Peki İzmir Ekonomi Üniversitesi hangi branşlardan kaç öğretim üyesi ve kaç doçent alımı yapacak? İşte doçent ve öğretim üyesi alım ilanları...

Resmi Gazete'de de yayımlanan öğretim üyesi alım ilanının şartları ve kontenjanları merak ediliyor. Peki İzmir Ekonomi Üniversitesi hangi branşlardan kaç öğretim üyesi ve kaç doçent alımı yapacak? İşte doçent ve öğretim üyesi alım ilanları...

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı. İlanda;

"Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği'nin Madde 8/7'de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir." sözlerine yer verildi.

Doçent alımı için gereken belgeler;

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge,

Doktor öğreetim üyesi alımı için gereken belgeler;

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge .