Boeing 737 özellikleri neler? Boeing 737 yasaklandı mı?

Boeing 737 özellikleri neler? Boeing 737 tipi bir kargo uçağının motor arızası nedeniyle ABD'nin Hawaii adası açıklarında denize düştüğü duyuruldu. Boeing 737 tipi uçakların karışmış olduğu kazalarda bugüne kadar 4 bin insan hayatını kaybetmişti. Boing 737 Max tipi uçaklar son olarak Endonezya ve Etiyopya'da düşmüş olay dünya gündeminde büyük ses getirmişti. Olaydan sonra Boing 737 Max uçakları yere indirilmişti. Peki Boeing 737 yasaklandı mı? Boeing 737 özellikleri nelerdir? İşte Boeing 737 uçağının özellikleri...

Boeing 737 tipi uçaklar, bugüne kadar 4 bin insanın hayatına mal olan kazalara karıştı. Boeing, "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. ABD'li uçak üreticisi Boeing'in "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'da yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası ödeyeceği bildirildi. Kazalardan sonra Boing 737 Max tipi uçakların uçması geçici süreliğine ertelenmişti. 737 Max uçaklarında güncellemeye gidilmiş ve tekrar havalanmaya başlamıştı. Peki Boeing 737 özellikleri nelerdir?

Boeing 737 özellikleri neler?

Boeing 737 kısa ve orta mesafe menzilli, tek koridorlu, dar gövdeli ve düşük fiyatlı, jet motorlu havayolu uçağıdır. Boeing'in diğer modelleri 707 ve 727'den türetilerek tasarlanmış olan Boeing 737'nin toplam dokuz versiyonu üretilmiştir. Boeing 737 Max üretiminin başlamasından sonra Boeing 737NG olarak adlandırılan -600,700,800 ve 900 versiyonunun üretimi 18 Aralık 2019 tarihinde son 737NG'nin KLM Havayollarına teslim edilmesiyle sonlanmıştır.

İlk olarak 1964 yılında tasarlanmış ve ilk uçuşunu 1967 yılında gerçekleştirmiştir. Havayolu seferlerine ise Şubat 1968'de başlamıştır. 737 modeli Boeing'in üretimdeki tek koridorlu, dar gövdeli uçağıdır ve daha önceden marketin hakimi 707, 727, 757, DC-9 ve MD-80/90 uçaklarının yerini doldurmuştur.

737, Boeing firması tarafından 1967 yılından beri aralıksız olarak üretilmektedir.Dünyada 114 ülkeden 360'a yakın havayolu 737 uçaklarıyla hizmet veriyor. Kasım 2016'a kadar 9.295 uçak teslim edilmiştir ve 4.280 sipariş teslim beklemektedir.[1] 737 serisi, Nisan 2009 tarihi itibarıyla tarihteki en çok sipariş alan ve üretilen jet hava yolu uçağıdır. Dünya üzerinde her an 1.250 adet 737 uçağı havadadır ve ortalama her beş saniyede bir uçak kalkış ve iniş gerçekleştirmektedir. Boeing 737, dünya nüfusuna eşdeğer, yaklaşık yedi milyar yolcu taşımıştır.

