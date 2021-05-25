Türkiye'de binlerce kişi kripto paralara yatırım yapmış durumda. Türkiye'de patlak veren kripto para borsası dolandırıcılığı ile tedirgin olan kripto para yatırımcılarının gözü kulağa kripto varlıklara ilişkin yapılacak vergi düzenlemesinde. Bitcoin ve alt coin yatırımları olanlar gelişmeler üzerine Bitcoin vergisi ne kadar olacak? Kripto paralardan ne kadar vergi alınacak? Bitcoinden yüzde kaç vergi alınacak gibi sorular sormaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Türkiye'de binlerce kişi kripto paralara yatırım yapmış durumda. Türkiye'de patlak veren kripto para borsası dolandırıcılığı ile tedirgin olan kripto para yatırımcılarının gözü kulağa kripto varlıklara ilişkin yapılacak vergi düzenlemesinde. Bitcoin ve alt coin yatırımları olanlar gelişmeler üzerine Bitcoin vergisi ne kadar olacak? Kripto paralardan ne kadar vergi alınacak? Bitcoinden yüzde kaç vergi alınacak gibi sorular sormaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kripto para yatırımı olan binlerce kişiy iilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Kripto varlıklara yatırım yapanlar kripto paralara gelmesi muhtemel vergi sistemi karşısında endişeli. Kripto para yatırımcılarının çok büyük kısmı Bitcoin üzerinde yatırımlarını yapıyor. Bakan Elan kripto varlıklara ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan'ın yeni açıklamasından sonra vatandaşlar da kripto paralara vergi mi gelecek sorusunu sormaya başladı. Peki Bitcoin vergisi ne kadar olacak? Kripto paralardan ne kadar vergi alınacak?

Bitcoine vergi mi gelecek?

Bakan Elvan kripto paralara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Üzerinde çalıştığımız alanlar ise; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor” Çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını duyuran Bakan Elvan, "Vatandaşlar, tasarruflarını değerlendirirken, yönetemeyecekleri riskleri almamalı" dedi.

Bitcoin vergisi ne kadar olacak?

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk'ün verdiği bilgiye göre Maliye Bakanlığı da kripto paraya isim konulması için bir yandan Sermaye Piyasası Kurulu diğer yandan ise Merkez Bankası'na danışarak isim konusunda yardım istedi. Ertürk, şu anda ağırlık kazanan görüş olarak eğer Bitcoin bir emtia olarak değerlendirilirse bu durumda iki türlü vergilenebileceğini belirtiyor. Kişi eğer bir kez Bitcoin alıp satmış ve buradan bir gelir elde etmişse bu kazanç ya değer artışı kazancı veya arizi kazanç olarak vergilenecek. 2017'de 24 bin liradan fazla arizi kazanç elde ediyorsanız bunu beyan edip vergisini ödemek zorundasınız. Eğer sürekli Bitcoin alıp satıyorsanız ve buradan gelir elde etmişseniz bu durumda gelir vergisi beyannamesi verip kazancınızdan Gelir Vergisi ödemek zorundasınız. Bu verginin oranı yüzde 15'ten başlayıp 35'e kadar gidiyor. Hemen hatırlatalım, yüzde 18 KDV de ödenmek zorunda.

Kripto paralardan ne kadar vergi alınacak?

Emtia olarak kabul edildiğinde Bitcoin'i bir kez alıp satıp gelir elde edenler için bu kazanç arizi kazanç sayılabilecek. Arizi kazancın beyan edilip vergi ödenmesi için 2017'deki kazancın 24 bin lirayı aşması gerekiyor. 24 bin lirayı aşan kısım diğer gelirler gibi yıllık beyanname ile beyan edilerek vergilendiriliyor. Bu tutar aşılmaz ise bayana ve vergiye tabi değil.

Kripto para vergisi kimlerden alınacak?

Madenciler: Sermaye ve emek karısımı bir faaliyet sürdürmektedir. Emek agırlıklı bir faaliyet olması ve soncunda gelir elde edilmesi "ticari kazanç" olarak nitelendirilmesini gerektirmektedir.

Takas Platformları: Türkiye'de aktif ancak organize olmayan 3 kurum tarafından alım satım islemine aracılık etmektedirler. Islem basına aldıkları komisyon bedelleri kurum kazancını olusturmaktadır.

Kullanıcılar: Alım-satım kazancı elde eden bu kisilerin vergilendirilmesi için kripto paraların düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından (çogunlukla TCMB ve SPK) tarafından tanımının yapılması gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.