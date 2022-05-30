Bitcoin haziranda ne olur? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin (BTC) haziran ayında çıkar mı, iner mi? soruları şu sıralar kripto para yatırımcıları tarafından sıkça sorulamaya başlandı. 9 hafta boyunca sürekli düşüş gösteren Bitcoin yatırımcısını üzmüş durumda. Bitcoin (BTC) yatırımcısı gözünü şimdi Haziran ayına çevirdi. Kötü bir ayı geride bırakmak isteyen kripto para yatırımcıları Haziran ayında bitcoinin nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor.

Bitcoin haziranda ne olur? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin (BTC) haziran ayında çıkar mı, iner mi? soruları şu sıralar kripto para yatırımcıları tarafından sıkça sorulamaya başlandı. 9 hafta boyunca sürekli düşüş gösteren Bitcoin yatırımcısını üzmüş durumda. Bitcoin (BTC) yatırımcısı gözünü şimdi Haziran ayına çevirdi. Kötü bir ayı geride bırakmak isteyen kripto para yatırımcıları Haziran ayında bitcoinin nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor.

Kripto para piyasaları mayıs ayında adeta tepe taklak oldu. 60 bin dolar seviyelerini gören Bitcoinin hılzı bir değer kaybı evresine girmesi ve 27 bin dolarlara kadar gerilemesi kripto para piyasası ile uğraşanları endişelendirdi. 60 bin dolardaki tüm kazanımlarını geri veren BTC, yatırımcısını da üzdü. Mayıs ayı geride kalırken kripto para piyasası gözünü haziran ayındaki gelişmelere vçevirdi. FED'in faiz artırımına devam edeceği sinyalini verirken kripto para piyasalarının buna nasıl tepki vereceği de merak ediliyor.

Bitcoin haziranda ne olur?

Bitcoin 9 hafta boyunca üst üste değer kaybı yaşadı. Bitcoin'in mayıs ayındaki değer kaybı yüzde 29 oldu. Bitcoin Mayıs ayının son günlerini ise yükseliş ile tamamladı. BTC yüzde 5 değer kazanarak mayıs ayının son günlerinde 30.400 dolara yükseldi. Bitcoin'in haziran ayında yükseliş mi yoksa düşüş mü göstereceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin (BTC) haziran ayında çıkar mı, iner mi?

Mayıs ayında kripto piyasasında toplam değer kaybı yaklaşık 500 milyar dolara ulaşırken, oransal olarak kayıp yüzde 29'u buldu. Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten kripto para dünyasina ilişkin önemli açıklamalar geldi. Memiş açıklamasında “Küresel piyasalarda satışlar devam edecek. Bu normal. Bunu düzeltme hareketi olarak görmek lazım. Dün İngiltere'de enflasyon rakamları açıklandı, yüzde 9 çıktı. Küresel piyasalarda risk algısı ve belirsizlik devam ediyor. Öte yandan Çin'den gıda krizi ile ilgili özellikle buğday tarafında açıklamalar geldi. Borsalarda, kripto paralarda ve emtiaların ons fiyatlarında yukarı yönlü hamleler bekliyorum. Çünkü Fed şahin tonlu açıklamalar yapıyor ve faiz artırımına işaret ediyor. Fed, Haziran'da şahin tonunu güvercin tonuna indirebilir. Bu da piyasaları rahatlatacaktır.” dedi.

Bitcoin Haziran'da yükselecek mi?

Memiş, mayıs ayı itibari ile kripto paralarda ve emtiaların ons fiyatlarında düşüş gözlemlendiğinin altını çizerek “Şu anda Merkez Bankalarının kontrollü bir şekilde baskılama ve dengeleme süreci var. Doların değerini yükseltmek isteyen Fed, hem kripto paraları hem de emtiaların ons fiyatlarını beraber baskılıyor” dedi. Memiş, normal şartlarda kripto paralar düşerken emtiaların fiyatlarının yükselmesi gerektiğini vurgulayarak şunları dikkat çekti: “Hem altının ons fiyatının hem de kripto paraların ikisinin birden baskılanması dengelenmeyi getirdi. Bu baskılanma ay sonuna kadar devam eder. Ancak Haziran'da hem tepki alımları hem de Fed'in tonunun değişmesi kripto paralarda yükselişe neden olacaktır.” dedi.