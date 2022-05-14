Bitcoin (BTC) düşmeye devam eder mi? Altcoinlerde düşüş sürer mi? Mayısta Bitcoin yükselir mi? Bitcoin 30 bin dolardan alınır mı? Son yıllarda değişen teknoloji ile birlikte yatırım araçları da değişti. Kripto paraların ortaya çıkması ile dünya üzerinde milyonlarca kişi bu araçlara yatırım yapmaya başladı. Bitcoin rekor üstüne rekor kırarken altcoinler de yatırımcılarına kazandırdı. Ancak son bir kaç gündür kripto para piyasası adeta çöktü. Bitcoin 25 bin dolar seviyesine kadar düştü. Luna ise Binance'tan delist edildi. Yatırımcılar 2022 Mayıs ayında bitcoin ve altcoinler düşecek mi yoksa çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor.

Bitcoin (BTC) düşmeye devam eder mi? Altcoinlerde düşüş sürer mi? Mayısta Bitcoin yükselir mi? Bitcoin 30 bin dolardan alınır mı? Kripto para yatırımcıları için akbus gibi bir Mayıs ayı... Kripto paralar Mayıs ile birlikte tüm kazanımlarını kaybetti. Kripto para yatırımcıları olağanüstü durum karşısında pozisyon almakta zorlandı. 67 bin dolar seviyesinden 25 bin dolara kadar gerileyen bitcoin piyasanın sarsılmasını sağladı. İşlem hacmi bakımından Bitcoin 16 ayın en düşük seviyesini gördü. Luna ise değerinin tamamını kaybetti. Yatırımcıların aklında bitcoinde düşüşün devam edip etmeyeceği sorusu var. Peki altcoinler düşmeye devam edecek mi?

Bitcoin (BTC) düşmeye devam eder mi?

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen kripto para piyasasında yaşanan çöküşe ilişklin bir değerlendirmede bulundu. Yellen, "Son birkaç gün içinde, kripto paralar ile ilgili riskleri gerçek yaşamda gördük." dedi. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan da kripto paralarda yaşanan düşüşü değerlendirdi. Manukyan, "Stabil paraların ne kadar sağlam olduğu ve geride kalanlar ne kadar güvenilir. Bu hala önemli bir tartışma konusudur. Kolay kolay da cevabı verilmeyecek gibi geliyor bana. Biz tabi ki Luna ve ITF kodlu stabil parayı konusuyoruz ama kripto paralar Nasdaq ile koreleasyonu nedeniyle geri çekiliyordu. Bugün çok kuvvetli bir tepki olduğunu görüyoruz. Konu sadece Luna'nın yarattığı deprem değildi." dedi.

Altcoinlerde düşüş sürer mi?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP) kripto para yatırmcılarına uyarı gibi bir açıklama geldi. S&P'den yapılan açıklamada, bu sınırlı etkinin, gelişmekte olan kripto ekosisteminin nispeten küçük boyutundan ve geleneksel finansla sınırlı bağlantısından kaynaklandığı aktarıldı. Mevcut kripto düşüşünün "zamanlı bir uyarı" olarak nitelendirildiği açıklamada, sabit coinler de dahil olmak üzere kripto varlıklardaki son düşüşün, bu varlıkların henüz sistematik olarak önem taşımadığı göz önüne alındığında, geleneksel finansal piyasalar veya makroekonomi üzerinde önemli bir etkisi bulunmayacağı kaydedildi.

Mayısta Bitcoin yükselir mi?

Standard Poor's (SP) kripto para piyasasına ve yatırımcılarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde "Bir dahaki sefere, kripto sektörü büyümeye devam ettikçe işler farklı olabilir." dedi. Kripto varlıkların düşüşünden kaynaklanan şok dalgalarının kripto piyasalarında kaldığı belirtilen açıklamada, bunun en çok küçük yatırımcıları etkilediği ifade edildi. Açıklamada, finansal istikrar endişelerinin de buna paralel olarak artacağına işaret edilerek, düzenleyici kararların bir sonraki kripto düşüşünün yansımalarının ne kadar büyük ve zarar verici olabileceğini belirleyeceği ifade edildi.

Fitch'den de uyarı geldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch de dün yaptığı açıklamada, son gelişmelerin sabit coinlerin düzenlenmesine yönelik çağrıları artıracağını bildirmişti. Açıklamada, yatırımcıların sabit coinlere güvenini kaybetmesinin kripto para birimleri ve dijital finans için önemli olumsuz yansımaları olabileceği aktarılmıştı. Kripto piyasaları ile düzenlenmiş finansal piyasalar arasındaki bağlantıların zayıf kalmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, bunun kripto para piyasası oynaklığının yayılma potansiyelini sınırlamasının, daha geniş finansal istikrarsızlığa neden olmasının beklendiği kaydedilmişti.