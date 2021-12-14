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TIMETURK / GENEL / Birbirimize İyi Gelmiyoruz klip izle | Gülçin Ergül 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısı ve klibi HD izle

Birbirimize İyi Gelmiyoruz klip izle | Gülçin Ergül 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısı ve klibi HD izle

Birbirimize İyi Gelmiyoruz klip izle | Gülçin Ergül 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısı ve klibi HD izle | Türkiye'nin bir zamanlara damgasını vuran pop müzik grubu Hepsi'nin eski üyesi Gülçin Ergül ve erkek arkadaşı Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Korkunç kazada Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Genç şarkıcı ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza sonrası Gülçin Ergül'ün Birbirimize İyi Gelmiyoruz şarkısına çektiği video klipte yer alan kaza sahnelerinin yaşanan acı olay ile benzerlik taşıması herkesi şaşırttı. İşte Birbirimize İyi Gelmiyoruz şarkısının klibi...

2 Saat Önce
2021-12-14 15:42:39
Birbirimize İyi Gelmiyoruz klip izle | Gülçin Ergül 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısı ve klibi HD izle

Birbirimize İyi Gelmiyoruz klip izle | Gülçin Ergül "Birbirimize İyi Gelmiyoruz" şarkısı ve klibi HD izle | Türkiye'nin bir zamanlara damgasını vuran pop müzik grubu Hepsi'nin eski üyesi Gülçin Ergül ve erkek arkadaşı Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Korkunç kazada Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Genç şarkıcı ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza sonrası Gülçin Ergül'ün Birbirimize İyi Gelmiyoruz şarkısına çektiği video klipte yer alan kaza sahnelerinin yaşanan acı olay ile benzerlik taşıması herkesi şaşırttı. İşte Birbirimize İyi Gelmiyoruz şarkısının klibi...

Gülçin Ergül'ün erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı'nın kontrolündeki lüks otomobil seyir halindeyken önce tıra çarptı ardından da bariyerlere çarparak durabildi. Korkunç kazada Gülçin Ergül hafif yaralı kurtulurken Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti. Ergül kaza sonrası yaptığı ilk paylaşımda erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı'nın fotoğrafını paylaşarak "Sen benim meleğimsin" dedi. Gülçin Ergül'ün geçtiğimiz günlerde Birbirimize İyi Gelmiyoruz adlı şarkısına çektiği video klipte yer alan kaza sahneleriyle yaşanan acı olaydaki benzerlik dikkat çekti.

Birbirimize İyi Gelmiyoruz klip izle

Klibinde de trafik kazası yaşamıştı

Şarkıcı, parçanın klibinde araç kullanıyor ve kaza yapıyordu. Şarkının klibinde, “Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok” sözleri yer alıyordu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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