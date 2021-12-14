Gülçin Ergül'ün sevgilisi kim? Erdal Şeyda Lafçı kimdir? sorusu yaşanan korkunç bir kaza sonrası pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Türk Pop tarihinde önemli bir yere sahip olan Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül'ün erkek arkadaşının kullandığı araç önce tırın arkasına sonra da bariyerlere çarptı. Korkunç kazada Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti. Gülçin Ergül'ün ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Gülçin Ergül'ün sevgilisi kim? Erdal Şeyda Lafçı kimdir? sorusu yaşanan korkunç bir kaza sonrası pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Türk Pop tarihinde önemli bir yere sahip olan Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül'ün erkek arkadaşının kullandığı araç önce tırın arkasına sonra da bariyerlere çarptı. Korkunç kazada Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti. Gülçin Ergül'ün ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Dün İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kaza günedeme bomba gibi düştü. Kazayı hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül ve sevgilsiinin yaptığı açıklandı. Erdal Şeyda Lafçı'nın yönetimindeki otomobil aynı yönde giden bir tıra arkadan çarptı ve ardından bariyerlere çarparak durdu. Korkunç trafik kazasında malesef van kaybı olduğu bildirildi. Erdal Şeyda Lafçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Gülçin Ergül'ün sevgilisi kim?

Gülçin Ergül uzun süredir iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile birlikteydi. Gülçin Ergül aşkını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurmuştu.

Erdal Şeyda Lafçı kimdir?

Erdal Şeyda Lafçı ile Hepsi grubu ile yollarını ayıran Gülçin Ergül'ün bir süredir birlikte olduğu biliniyordu. Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile mayıs ayında fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.

Korkuınç bir kaza sonucu hayata gözlerini yuman Erdal Şeyda Lafçı İstanul'da dünyaya gelmişti.

Beslenme ve gıda mühendisliği bölümünü Yunanistan'da bitiren Erdal Şeyda Lafçı başarılı bir iş insanı olarak biliniyordu.

2014 yılından itibaren roka textile'de çalışan Erdal Şeyda Lafçı pek çok doğa sporları ile de yakından ilgileniyordu. Yelkencilik ve doğa fotoğrafçılığıyla ilgiliniyordu.

4 Temmuz 2015 tarihinde Gülçin Ergül ile tanışmış, 6 yıllık birliktelikleri olmuştur.

13 Aralık'ta yaşanan kaza sonrası Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.

Grup Hepsi hakkında

Grup Hepsi, dört kişilik bir Pop - R&B grubudur. Grubun üyeleri çocukluklarından beri birbirlerini tanımaktadırlar. Grubun menajerliğini grup üyelerinden Cemre'nin annesi Şebnem Özberk yürütmektedir. Grup üyeleri küçük yaştan çalışmalara başlamış ilk albümleriyle büyük beğeni kazanıp önemli isimlerle çalışmış ve düet yapmışlardır. Türkiye'de R&B tarz müziği dansları değişik sahne showlarıyla dikkat çekmişlerdir. Grup çıktığı günden bu yana birçok ödül almıştır.

Grup Hepsi üyeleri kimler?

Eren Bakıcı: 18 Mayıs 1984'te İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde ortaöğretim ve liseyi bitirdi. Aynı okulda Modern Dans eğitimini 2006'da tamamladı. Londra'da Urdang Dans Akademisi'nde ve Budapeşte Dans Okulu'nda eğitim almıştır. [email protected] grubu ile Türkiye'yi Çin'de temsil etti. Şan ve piyano, oyunculuk dersleri almış Reklam jingle'ları seslendirmiştir. Yıldızların Altında müzikalinde oynadı. Michael Jackson ve Britney Spears gibi sanatçılarla çalışan Selahattin Kara ile çalıştı. Aynı zamanda "Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı tiyatro gösterisinde yer aldı.

Cemre Kemer: 17 Şubat 1985'te İstanbul'da doğdu.Lütfü Banat İlkokulu ve Sedat Simavi İlkokulu'nda okuduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde ortaöğretim ve liseyi bitirdikten sonra aynı okulda Klasik Bale eğitimini tamamladı. Atatürk Kültür Merkezi bünyesindeki çocuk balelerinde çeşitli roller alan Kemer, çeşitli müzik kliplerinde oyuncu olarak çalışmış, şan ve piyano, oyunculuk dersleri almış ve reklam jingleları seslendirmiştir. Cemre aynı zamanda yakın arkadaşlarıyla bir şirket kurdu ve production'lık yapıyor.

Yasemin Yürük: 21 Eylül 1986'da İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde ortaöğretim ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde Klasik Bale eğitimini tamamladı. ATATÜRK Kültür Merkezi Çocuk ve Gençlik Balesinin sergilediği oyunlarda üç yıl boyunca rol aldı. Özel şan ve piyano, oyunculuk dersleri aldı. Reklam jingleları seslendirdi. Aynı zamanda "Çok Güzel Hareketler Bunlar" da yer aldı.

Gülçin Ergül: 30 Ekim 1985 Lisans yıllarinda yine MSGSÜ Devlet Konservatuvarı'nın Modern Dans bölümüne geçti. Bu yıllarda bir kız grubu kurma hayalini, AKM'de ve MSGSÜ'de tanışmış olduğu arkadaşları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer ile resmi olarak 2005'te gerçekleştirdi. 2006'da Pepsi'nin reklamlarında yer aldı. 2007 yılında başlayan iki sezon süren Hepsi 1 isimli dizide Gülçin Ergül isimli bir karakter canlandırdı. 2009 yılında Show TV'nin jenerik müziklerini seslendirdi.

Ergül, üç albümün ardından 2009 kış aylarında Hepsi grubundan ayrıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.