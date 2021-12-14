Gülçin Ergül kimdir? Gülçin Ergül'ün sağlık durumu nasıl? Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül'ün içinde bulunduğu araç feci şekilde kaza yaptı. Kazada Gülçin Ergül' yaralı olarak kurtuldu ama arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülçin Ergül'ün durumu ise sevenleri tarafından merak ediliyor. Gelen bilgilere göre Gülçin Ergül'ün hafif yaralandığı öğrenildi.

Gülçin Ergül kimdir? Gülçin Ergül'ün sağlık durumu nasıl? Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül'ün içinde bulunduğu araç feci şekilde kaza yaptı. Kazada Gülçin Ergül' yaralı olarak kurtuldu ama arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülçin Ergül'ün durumu ise sevenleri tarafından merak ediliyor. Gelen bilgilere göre Gülçin Ergül'ün hafif yaralandığı öğrenildi.

Hepsi grubunun eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Kazada aracın sürücüsü Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Şarkıcı Gülçin Ergül ise kazadan yaralı kurtuldu. Kaza, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde yaşandı. Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Gülçin Ergül kimdir?

Gülçin Ergül 30 Ekim 1985 yılında dünyaya geldi. Türk şarkıcı, şarkı yazarı, dansçı ve oyuncudur.

Gülçin Ergül müziğe “Pera Güzel Sanatlar Akademisi”nde piyano eğitimi alarak başladı. Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi; Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans gösterdi. Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini tamamladı. Uzun yıllar Britney Spears, Kylie Minogue, Mariah Carey, Justin Timberlake gibi dünya starları ile çalışmış çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Lise yıllarında özel şan dersleri almaya başladı, halen devam etmektedir.

Arkadaşları Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ile kurmuş oldukları, Gülçin Ergül'ün de ana vokali olduğu “Hepsi” grubuyla beraber; Hepsi 1, Hepsi 2, Tempo, Winx Club Soundtrack, Şaka (10+1) olmak üzere 3 albüm ve 2 single dinleyiciyle buluştu. Pepsi'nin ve Penti'nin reklam yüzü oldu (2006). Hepsi ile birlikte 2006 yılında Sezen Aksu ile, 2007 yılında ise Kenan Doğulu ile turne gerçekleştirip, Türkiye'nin farklı şehirlerinde konserler verdi. Birçok dizide Hepsi ile beraber konuk oyuncu olarak oyunculuk yaptı. Kısık Ateşte 15 Dakika sinema filminde rol aldı. Hepsi 1 isimli dizide 2 sezon boyunca “Gülçin” isimli karakteri canlandırdı. Grup ile birlikte; Kral TV Ödülleri , PowerTürk Müzik Ödülleri , İstanbul FM, Jetix , Aslan Max gibi birçok ödülün sahibi oldu. Grup ile birlikte kendi kırtasiye ve okul ekipmanlarını piyasaya sürdü. Bu kitap, kalem, kurşun kalem, sanat kitabı, günlük vb. 160 farklı türde kırtasiye malzemesi içeriyordu. 2009'da Hepsi grubundan ayrıldı.

Müzik kariyerine Bravo (2011) isimli ilk solo mini albümü ile devam etti. İlk klibini Billboard Türkiye'de bir numara ve TTNET Müzik'te En Çok Dinlenilen ikinci şarkı olan “Ara Ara” isimli şarkıya çekti. Klibin koreografisi için Kylie Minogue, Mariah Carey ve Britney Spears gibi starlarla çalışan dünyaca ünlü dansçı ve koreograf “David Hernandez” ile çalıştı.

Birçok jenerik ve jingle seslendirdi, halen daha seslendirmeye devam etmektedir . (En son seslendirdiği jingle'lar: Pepsi, Star TV, Medipol Üniversitesi, Show TV, Tamek, Radyo Fenomen, Radyo Bilyoner, Duru Bakliyat, Avon)

"Marie Claire", "Trendy", "Dream You", "WoMen" ve "Salsa" gibi dergilerde kapak kızı oldu.

Müzik hayatı boyunca RedOne, Marek Pompetzki, Toni Cottura, Michel Zitron gibi dünyaca ünlü isimlerin yanında Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Mete Özgencil, Harun Kolçak, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, İskender Paydaş, Bülent Aris, Süleyman Yüksel, Çelik gibi isimlerle de çalıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.