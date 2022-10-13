Binlerce kişi bekliyor: PTT personel alımı 2022 başladı mı? Başvuru nasıl, nereye yapılır?

2022 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan personel alımları pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Son yıllarda PTT'de bünyesine binlerce yeni personel dahil etti. 2022 PTT personel alımı iş arayanlar ve işini değiştirmek isteyenler tarafında merakla bekleniyor. Peki PTT personel alımı yapacak mı? Başvurular başladı mı? PTT personel alımı başvurusu nereye, nasıl yapılır?

İş arayan ve işini değiştirmek isteyenler merakla 2022 PTT personel alımlarını sabırsızlıkla bekliyor. Arama motorlarında zaman zaman PTT personel alımı ne zaman başlaacak? sorusu pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

PTT personel alımı 2022 başladı mı?

Yenilenen yapısı ile son zamanların en çok tercih edilen kargo firmalarından biri olan PTT yeni personel alımları yapacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. PTT personel alımına ilişkin süreç merakla bekleniyor. Ancak henüz yetkilierden konuya ilişkin resmi bir açıkalama gelmedi. PTT 2022 personel alımı sürecine ilişkin yaşanacak olan gelişmeleri haberimizde sizlere aktaracağız.

PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

PTT personel alımında bazı şartlar mevcut. Kurumların uyguladığı sınavları geçen adaylar şartları da taşımaları takdirde PTT personeli olarak işe alınıyor. PTT her sene kendi stesinden alım apılacak personel sayısını ilan ediyor.

PTT personel alımı başvurusu nereye yapılır?

PTT alımları yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor. Sınavlara katılmak isteyenler önceden belirlenen sınav ücretini Ziraat Bankası'na yatırarak sınavlara giriş yapabilirler. PTT personel alımlarına katılmak isteyenler, resmi internet sayfası üzerinde bulunan iş başvuru formunu doldurabilirler.

PTT personel alımı başvuru şartları neler?

1) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

2) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

3) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

5) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

7) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT nedir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT Anonim Şirketi), genel müdürlük olarak hizmet veren, Türkiye'nin posta örgütüdür.

2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. 6 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır. Sermayesinin tamamı devlete aittir. .