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Bingöl'de okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Bingöl'de okul tatil mi?

TIMETURK / EĞİTİM / Bingöl'de okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Bingöl'de okul tatil mi?

Bingöl'de okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Bingöl'de okul tatil mi?

Bingöl'de okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Bingöl'de okul tatil mi? Kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için Bingöl'de yol açma çalışmaları yapılıyor. Pazartesi gününden itibaren devam eden yağışlar nedeniyle okullar da tatil edilmişti. Peki ama 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

2 Saat Önce
2022-01-12 16:30:51
Bingöl'de okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Bingöl'de okul tatil mi?

Bingöl'de okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Bingöl'de okul tatil mi? Kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için Bingöl'de yol açma çalışmaları yapılıyor. Pazartesi gününden itibaren devam eden yağışlar nedeniyle okullar da tatil edilmişti. Peki ama 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Bingöl'de okullar tatil mi?

Bingöl Valiliği resmi internet sitesinden yayımladığı kılavuzda 10 Ocak Pazartesi günü okullar için tatil ilan etmişti. Yağışların şiddetli şekilde devam etmesi sonrasında 11-12-13 Ocak için detatililan edildi.

bingölde okullaar tatil

13 Ocak Perşembe Bingöl'de okul tatil mi?

Velilerin araştırdığı, "13 Ocak Perşembe Bingöl'de okul tatil mi?" sorusunun yanıtı evet oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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