Binance hangi paraların işlemlerini durdurdu? Binance geçici olarak 53 kripto para işlemlerini durduruyor! Hangi kripto paralarda işlemler saat kaça kadar duracak?

Binance hangi paraların işlemlerini durdurdu? Binance geçici olarak 53 kripto para işlemlerini durduruyor! 19 Mayıs hangi kripto paralarda işlemler saat kaça kadar duracak? soruları kripto para yatırımcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Binance yaptığı açıklamada geniş çaplı bir bakım çalışması yapacağını duyurdu. Bakım çalışmasının 09:00-12:00 saatleri arasında yapılacağı açıklandı. 53 kripto parada işlemlerinin bu süreçte durdurulacağı belirtildi. Peki 53 para biriminde hangileri var?

Dünyanın en çok işlem hacmine sahip kripto para borsası Binance'den yatırımcıları ilgillendiren önemli bir duyuru geldi. Binance 19 Mayıs'ta geniş çaplı bir cüzdan ağı çalışması yapacağını ve bu çalışmalar nedeniyle 53 para biriminin işlemlerinin geçici olarak durdurulacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre 09:00'da başlayıp 12:00'ye kadar devam edecek süreçte tam 53 kripto para biriminde çekim işlemi yapılamayacak. Bu sürede cüzdanlardan çekim işlemleri de askıya alınacak.

Binance hangi paraların işlemlerini durdurdu? (19 Mayıs)

Binance'den yapılan açıklamada aşağıdaki ağlarda işlemler bir süreliğine duracak. İşte işlemleri dudurulan 53 kripto para...

Ambrosus Network (AMB)

Cosmos Network (ATOM)

AVAX C-Chain Network (AVAXC)

BNB Chain (BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain)

Bitcoin Network (BTC)

CELO Network (CELO)

Chiliz Chain (CHZ)

Cortex Network (CTXC)

Dash Network (DASH)

Doge Network (DOGE)

Polkadot Network (DOT)

Ethereum Classic Network (ETC)

Ethereum Network (ETH)

EOS Network (EOS)

Fetch.AI Network (FET)

Fantom Network (FTM)

GoChain Network (GO)

Klaytn Network (KLAY)

Kusama Network (KSM)

Litecoin Network (LTC)

Terra Network (LUNA)

Moonriver Network (MOVR)

Neo N3 Mainnet (NEO3)

Polygon Network (MATIC)

POA Network (POA)

Ripple (XRP)

Ronin Network (RON)

Secret Network (SCRT)

Songbird Network (SGB)

Stellar Network (XLM)

Theta Network (THETA)

TomoChain Network (TOMO)

Tron Network (TRX)

VeChain Network (VET)

Wanchain Network (WAN)

WAX Network (WAX)

Walton Network (WTC)

Edgeware Network (EDG)

Parallel Finance Network (PARA)

Kadena Network (KDA)

Astar Network (ASTR)

CertiK Network (CTK)

Lisk Network (LSK)

Bitcoin Cash Network (BCH)

Ravencoin Network (RVN)

eCash Network (XEC)

Zcash Network (ZEC)

Moonbeam Network (GLMR)

Kava Network (KAVA)

Arbitrum One Network (ARBITRUM)

Injective Protocol Network (INJ)

Reef Network (REEF)

REI Network (REI)

Binance nedir?

Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu.

Binance, daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kuruldu. Binance başlangıçta Çin'de bulunuyordu, ancak daha sonra Çin'in artan kripto para düzenlemeleri nedeniyle Çin'den ayrıldı.