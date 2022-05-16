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TIMETURK / GENEL / BİLSEM öğretmen atama | BİLSEM tama kontenjan ve branş dağılımı 2023 | BİLSEM öğretmen atama şartları neler? Ücretli öğretmenler BİLSEM'e atanabilir mi?

BİLSEM öğretmen atama | BİLSEM tama kontenjan ve branş dağılımı 2023 | BİLSEM öğretmen atama şartları neler? Ücretli öğretmenler BİLSEM'e atanabilir mi?

BİLSEM öğretmen atama | BİLSEM tama kontenjan ve branş dağılımı 2023 | BİLSEM öğretmen atama şartları neler? Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. 2022 yılında BİLSEM öğretmen atamaları tamamlandı ve gözler 2023 atamalarına çevrildi. Peki BİLSEM'de öğretmen olarak görev almak için şartlar nelerdir? Ücretli öğretmenler BİLSEM'e atanabilir mi?

3 Saat Önce
2022-05-16 12:22:01
BİLSEM öğretmen atama | BİLSEM tama kontenjan ve branş dağılımı 2023 | BİLSEM öğretmen atama şartları neler? Ücretli öğretmenler BİLSEM'e atanabilir mi?

BİLSEM öğretmen atama | BİLSEM tama kontenjan ve branş dağılımı 2023 | BİLSEM öğretmen atama şartları neler? Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. 2022 yılında BİLSEM öğretmen atamaları tamamlandı ve gözler 2023 atamalarına çevrildi. Peki BİLSEM'de öğretmen olarak görev almak için şartlar nelerdir? Ücretli öğretmenler BİLSEM'e atanabilir mi?

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerine destekleyici olan BİLSEM eğitimlerine ilgi oldukça fazla. Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğetmen olarak atanmak isteyen adaylar da başvuru şartlarını merak ediyor.

BİLSEM öğretmen atama

BİLSEM bünyesine öğretmen atamaları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Çeşitli branşlarda yapılan atamalar ile BİLSEM'lerde öğretmen açığı kapatılıyor. 2022 yılında yapılan öğertmen atamalarının ardından 2023 BİLSEM atamalarına sıra gelindi.

BİLSEM öğretmen atama şartları neler?

Bilim ve sanat merkezlerine atanabilmek için başvuru yapacak öğretmenlerde aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla Bakanlığımız kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.

c) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezlerinden en az birinde atama alanında boş kontenjan bulunması.

d) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi'nde (EK-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2022 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak

bilsem_öğretmen_atama

BİLSEM öğretmen atamasına nasıl başvuru yapılır?

a) Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

b) Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

c) Değerlendirme Kriterleri Formu'nda (EK-2) puan aldıkları kriterlere ilişkin belgeler, kadrolu oldukları okul/kurum müdürlükleri tarafından “aslı görüldü” şeklinde onaylanarak öğretmen tarafından sisteme yüklenecektir.

d) Başvuru formu ve onaylanan belgeler okul/kurum müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

e) Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü öğretmenlerin başvurularını, silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır. Öğretmen Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı maddesinde belirtilen “Başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek” hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.

f) İl öğretmen değerlendirme komisyonuna başvuru formu ve belge gönderilmeyecektir. Değerlendirmeler sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup il milli eğitim müdürlüklerinde öğretmen atamadan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürüne yetki verilecektir.

g) Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu fark eden ve daha sonra düzeltilmesini dilekçe ile talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun görülmesi durumunda onay birimi tarafından gerekli işlemler başvuru ve onay süresi içinde yapılacaktır.

h) Başvuru ve onay işlemleri MEBBİS'ten takip edilebilecektir.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJAN BRANŞ DAĞILIMI

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU

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