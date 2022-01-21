BİLSEM öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır 2022?

BİLSEM yani Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin, örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Her yıl bu kurumlara MEB tarafından öğretmen atamaları gerçekleşmektedir. Peki, 2022 BİLSEM öğretmen atama başvuru nasıl yapılır?

BİLSEM öğretmen atama işlemleri 2022. BİLSEM öğretmen atama başvuru nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen atama şartları nelerdir? Sorularının cevabını öğrenmek isteyen öğretmen adayları arama motorlarında araştırmak yapmakta. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Yılı BİLSEM "Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlarını yayımladı. İşte merak edilen haberin detayları…

2022 BİLSEM öğretmen ataması nasıl yapılır?

1-Öncelikle http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayınız. Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurunuz.

2-Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekiyor. Başvuru ve onay işlemleri MEBBİS üzerinden takip edebilirsiniz.

3-Başvuruda bulunacak öğretmenlerin; MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilişkin eksiklikleri gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek amacıyla başvuruda bulunmaları hâlinde gerekli işlemler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilmesi gerekiyor.

BİLSEM öğretmen atama şartları nelerdir 2022?

a) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla Bakanlığımız kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.



b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.



c) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezlerinden en az birinde atama alanında boş kontenjan bulunması.



d) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi'nde (EK-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak.



e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2022 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak. .