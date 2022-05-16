BİLSEM yaz okulu kayıtları ve başvuruları ne zaman? 2022 BİLSEM yaz okulu kaydı nasıl yapılır? BİLSEM'e öğrenci başvurusu nasıl yapılır?

BİLSEM kayıtları ve başvuruları ne zaman? 2022 BİLSEM yaz okulu kaydı nasıl yapılır? BİLSEM'e öğrenci başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Özer açıklamasında BİLSEM yaz okulunun tüm öğrenciler için açılacağını duyurdu. BİLSEM yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler ve veliler başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

BİLSEM kayıtları ve başvuruları ne zaman? 2022 BİLSEM yaz okulu kaydı nasıl yapılır? BİLSEM'e öğrenci başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Özer açıklamasında BİLSEM yaz okulunun tüm öğrenciler için açılacağını duyurdu. BİLSEM yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler ve veliler başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yaz okulunu kayıt yaptırmayı düşünen öğrencileri sevindiren bir açıklama geldi. Özer 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını söyeldi. Özer: "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız." dedi. Özer'in açıklamasından sonra öğrenciler ve veliler 2022 BİLSEM kayıtları ve başvuruları ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı.

BİLSEM kayıtları ve başvuruları ne zaman?

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.

2022 BİLSEM yaz okulu kaydı nasıl yapılır?

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.

BİLSEM nedir?

Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri'dir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.