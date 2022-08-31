Bilecik Bozüyük Murat Boz konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 4 Eylül Murat Boz konseri nerede yapılacak? Konser ücretsiz mi? Büyük zaferin 100. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında pek çok ilimizde ünlü isimlerde sevenleri ile buluştu. Bilecik Bozüyük'te de düzenlenen etkinlikler başladı. Pop müziğinin sevilen ismi Murat Boz'un konser vereceği Bozüyük'te heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bozüyük Murat Boz konserinin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Bilecik Bozüyük Murat Boz konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 4 Eylül Murat Boz konseri nerede yapılacak? Konser ücretsiz mi? Büyük zaferin 100. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında pek çok ilimizde ünlü isimlerde sevenleri ile buluştu. Bilecik Bozüyük'te de düzenlenen etkinlikler başladı. Pop müziğinin sevilen ismi Murat Boz'un konser vereceği Bozüyük'te heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bozüyük Murat Boz konserinin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Şarkıları ve tarzı ile sevilen müzisyen Murat Boz Bilecik Bozüyük'te dev bir konser verecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl döünümü etkinlikleri kapsamında kente gelecek olan Murat Boz hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Genç şarkıcıyı dinlemek için kente çevre illerden de ziyaretçilerin gelmesi bekleniyor. 4 Eylül Bilecik Bozüyük Murat Boz konserinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Bilecik Bozüyük Murat Boz konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Bilecik, Bozüyük'te devam eden etkinlikler kapsamında 4 Eylül'de Murat Boz hayranları ile buluşacak. Konserin akşam saatlerinde başlaması bekleniyor ancak henüz konser başlama saati net olarak açıklanmadı.

4 Eylül Murat Boz konseri nerede yapılacak?

Murat Boz konseri Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Konsere on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu etkinlikler ile ilgili yaptığı açıklamada “Kurtuluşumuzun 100. Yılında 4 Eylül akşamındaki Murat Boz konserine kadar pek çok konserle sizlerle buluşacağız. Bir daha ülkemizin geçmişteki gibi zor günler yaşamamasını temenni ediyorum. Bu akşam konser veren arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum.” dedi.

Bozüyük Murat Boz konseri ücretsiz mi?

4 Eylül'de Bilecik Bozüyük'te yapılacak olan Murat Boz konserine tüm vatandaşlar davetlidir. Konser halka açık ve ücretsiz olacak.