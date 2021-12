Bıkkınlığa bu besinler çare oluyor

Gün içerisinde yıpranmamıza neden olan ve çevremizdeki insanlarla ilişkilerimizi olumsuz etkileyen negatif duygulardan kurtulmak için doğru besinlerle beslenmemiz gerekiyor. Peki bu besinler hangileri? Sizler için olumsuz ruh hallerine iyi gelen besinleri araştırdık...



Gün içerisinde yorgun, bıkkın, depresif, agresif hissedebiliyoruz ve bu durum günlük hayatımızı oldukça olumsuz etkiliyor. İnsanlarla ilişkimize de zarar veren bu haller bizi daha tahammülsüz yapabiliyor. Bu durumlardan etkilenmemek için bazı besinleri hayatımıza dahil edebiliriz.

Olumsuz ruh hallerine iyi gelen besinler hangileridir?

Yorgunluk - Gün içerisinde sık sık yorgun hissediyor, enerjimizi kaybediyoruz. Bu durumu sık sık yaşamamak için vücudumuza direnç kazandıran C vitaminden zengin taze sıkılmış meyve suları içebilir veya maydanoz ve roka gibi yeşillikleri tüketebiliriz. Bu besinler sayesinde çok daha zinde hissedebiliriz. Çünkü C vitamini, vücudun en temel ihtiyaçlarındandır. Genel olarak gün içerisindeki halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerin nedeni C vitamini eksikliğidir.

Agresiflik - Gün içerisinde sık sık agresif tutumlar sergiliyor ve kendinize engel olamıyorsanız E vitamininden zengin besinler tüketmenizde fayda var. Çünkü E vitamini antioksidan özelliğine sahiptir. Antioksidanlar vücuttaki sinirleri yatıştırır, daha sakin bir gün geçirmenizi sağlar.

Bıkkınlık - Gün içerisinde birçok sebebe bağlı olarak kendimizi tükenmiş ve bıkmış hissedebiliyoruz. Fakat vücuttaki serotonin seviyesini koruyarak daha mutlu, daha huzurlu ve daha pozitif olabiliriz. Bunun yolu ise domates, biber ve patlıcanı daha sık tüketmekten geçiyor.

Endişe - İnsan endişeli hissederken vücut da daha fazla sıvı kaybına uğruyor. Bu durumu vücudumuza yaşatmamak için vücuda su tutma gücü veren çorbalar, kompostolar ve meyve suları tüketmeli, endişelerimizi de bir kenara bırakmalıyız.

Halsizlik - Fosfordan zengin bulgur, balık tüketerek hücrede enerji üretimini artırırsanız daha enerjik hissedebilirsiniz.

Alınganlık - C vitamini deposu yeşil biber, maydanoz ve hücrelerin dengeli çalışmasını sağlayan potasyumun fazla miktarda bulunduğu haşlanmış patates tüketerek kendinizi daha enerjik ve daha iyi hissederek alınganlığı bir kenara bırakabilirsiniz.

Asabiyet - Ekmek, makarna gibi bol karbonhidratlı yiyecekleri tüketerek kan akışınızı hızlandırıp, asabiyetinizden kurtulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.