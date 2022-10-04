Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları başladı

Kalem Kültür Derneği tarafından düzenlenen Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları, 4-22 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bünyesinde yapılacak.

Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları'nın birbirinden farklı etkinliklerinde; Ayça Çakmak, Ayşegül Özkan, Başak Sayan, Defne Suman, Duygu Dalgakıran, Furkan Çalışkan, Gökçe Akgül, Mario Levi, Maryam Madjidi, Mehmet Demirtaş, Murat S. Dural, Özlem Ertan, Rakesh Jobanputra, Selçuk Orhan, Seyhan Bozkurt Jobanputra ve Ümit Türe yer alacak. Katılımcılar, bir yandan atölyelerde eğitim alırken bir yandan da söyleşilere katılıp Beyoğlu'nu gezerek İstanbul'un edebiyat tarihini öğrenecekler.

Festival boyunca, çeşitli yaş aralıklarındaki okurların katılabileceği etkinlikler edebiyatseverlere sunulacak. Atölye etkinliklerinin yoğunluklu olduğu bu festivalde, çeviriden öyküye, çizimden edebiyat tarihine birçok şeye dair eğitimler verilecek. Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları'na; Saint Benoît Fransız Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Neve Şalom Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.

Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları, Beyoğlu'nun kültürel mirasını canlandırmak üzere hayata geçen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bünyesinde, tarih boyunca kültürün kaynağı ve aktarıcısı olarak karşımıza çıkan dil ve edebiyatın izinde; şehir, kültür ve edebi üretim üzerine söyleşilere ve okur – yazar buluşmalarına yer veriyor. Yerel ve küresel düzeyde düzenlenen edebiyat etkinlikleri ile çocuk ve genel okur kitlesi için; öykü, roman, resimleme gibi farklı ifade alanlarında birbirinden farklı konukları ağırlayarak kültürel üretim ve yayılım için gerekli olan koşulların oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları Etkinlik Programı

Tarih: 4 Ekim 2022, Salı

Saat: 10.00 – 12.00

Yer: Saint Benoît Fransız Lisesi – Konferans Salonu

Yazar: Maryam Madjidi

Program: Maryam Madjidi ile Yazı Atölyesi

Yazar Maryam Madjidi, öğrencilerle, göç ve göç etme konularını yazmak üzerine bir atölye çalışması yapacak. Not: Etkinlik Fransızca olacaktır.

Tarih: 6 Ekim 2022, Perşembe

Saat: 16.00 – 18.00

Yer: Neve Şalom Kültür Merkezi

Program: İstanbul Bir Masaldı – Mario Levi ile Söyleşi

Yazar: Mario Levi Yazar Mario Levi, Neve Şalom Kültür Merkezi'nde yapacağı konuşmada, Sefarad Yahudilerinin İstanbul'daki beş yüz otuz yıllık varlığına dair bilgiler verecek ve hikâyeler anlatacak. Mario Levi, günümüzde halen varlığını sürdüren Ladino diline dair bilgilerini de dinleyicilerle paylaşacak.

Tarih: 9 Ekim 2022, Pazar

Saat: 17.00 – 18.30

Yer: Beyoğlu Anadolu Lisesi – Konferans Salonu

Arkeolog-Yazar: Özlem Turan

Moderatör: Murat S. Dural

Program: Antik Dönem ve Mitolojide İstanbul – Özlem Turan ile Söyleşi Antik dönemde, tarihi yarımada ve Kadıköy dâhil olmak üzere, İstanbul'un geniş bir kesimi sütunlu ve görkemli yapılarla doluydu. Topkapı Sarayı'nın denize bakan yamaçlarında büyük bir antik tiyatro vardı. Tüm bunları, aralarında Dionysos Byzantios, Strabon ve Herodot'un da olduğu antik çağ yazarlarından kalan metinlerden öğreniyoruz. Konuşmamızda, İstanbul'un antik dönemini, antik yazarların verdiği bilgilerden, mitolojiden, efsanelerden ve arkeolojik verilerden örnekler vererek anlatacağız.

10 Ekim Pazartesi: İlham Nereden Gelir?

11 Ekim Salı: Bellek-Mekân İlişkisi ve Yaratıcılık

12 Ekim Çarşamba: Olay Örgüsü ve İlk Taslak

13 Ekim Perşembe: Sunumlar ve İkinci Taslak Çalışmaları Öykü yazmak biraz da atmosfer yaratmaktır. Öykü dünyamızı hayal etmeye onu soluyarak başlarız. Nasıl bir mekân? Neden o mekân? Dışarıda hava serin mi, tipi mi var, bahar alerjisini artıran bir rüzgâr mı esiyor? İçerisini ısıtan bir soba mı yoksa perdeleri solduran güneş mi? Mekâna giren karakterin aklına neler üşüşüyor? Belleğin koku ve mekânla ilişkisi var mıdır? Nasıldır? Bu soruları okurken bile ilhamınız kabarmaya başladı mı? O zaman sizi mekân-bellek-ilham atölyemize, içinizden geçenleri kâğıda dökmeye çağırıyoruz.

Tarih: 15 Ekim 2022, Cumartesi

Saat: 10.00 – 15.00

Yer: Saint Benoît Fransız Lisesi

Eğitmen: Seyhan Bozkurt Jobanputra ve Ümit Türe Pekel

Konuk Çevirmen: Duygu Dalgakıran

Program: Gençler ile Çeviri Atölyesi (İngilizce-Türkçe Çeviri)

10.00 – 12.00 Metin Analizi ve Taslak Çevirilerin Değerlendirilmesi

12.00 – 13.00 Öğle arası

13.00 – 15.00 Çevirilerin Tartışılması ve Öğrenci Sunumları Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilimi Bölümü öğretim üyeleri Seyhan Bozkurt Jobantura ve Ümit Türe Pekel tarafından seçilen İngilizce edebi metinler, uzmanlar eşliğinde 5 kişilik gruplar halinde Türkçeye çevrilecek. Etkinlik sonunda çeviriler tartışılıp değerlendirilecek.

Tarih: 16 Ekim 2022, Pazar

Saat: 17.00 – 18.30

Yer: Beyoğlu Anadolu Lisesi – Konferans Salonu

Yazar: Furkan Çalışkan

Program: Şehirlerde Edebiyat Yolu – Furkan Çalışkan ile Söyleşi Şair ve yazar Furkan Çalışkan, sanatçının şehir ile olan ilişkisini irdeleyerek, mekân deneyiminin sanatsal üretimdeki izlerini sürecek.

Tarih: 18 Ekim 2022, Salı

Saat: 10.00 – 12.00

Yer: Saint Benoît Fransız Lisesi

Çizer: Gökçe Akgül

Program: Gökçe Akgül ile Karakter Tasarımı Atölyesi Bir karakter tasarımı nasıl yapılır? Karakteri tasarlarken hangi aşamalardan geçeriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Gökçe Akgül ile birlikte, eskiz aşamasından çizgi ve renk aşamasına kadar çizim yapacağınız Karakter Tasarımı Atölyesi'nde ihtiyacınız olan üç şey var: Kağıt, kalem ve ateş parçası bir çizer.

Tarih: 22 Ekim 2022, Cumartesi

Saat: 15.00 – 16.30

Yer: Beyoğlu Anadolu Lisesi – Konferans Salonu

Yazar: Başak Sayan

Moderatör: Mehmet Demirtaş

Program: Tasavvuf ve Kuantum – Başak Sayan ile Söyleşi 1911 yılında “Atomun büyük kısmı boşluktur,” diyerek hem fizik dünyasında hem de hayatlarımızda çığır açan Nobel ödüllü fizikçi Ernest Rutherford, bu büyük buluşundan tam 411 sene evvel, henüz dünyanın yuvarlaklığı dahi kabul edilmemişken, İmam Rabbani adında bir sufinin “Maddenin için dolu gözüktüğü kadar boştur,” dediğini duysaydı ne yapardı? Bilim ve din asla bir araya gelmeyecek iki kavram gibi gözükse de sandığımızdan daha yakın olabilir mi? .