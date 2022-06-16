Benzine zam mı geldi? 16 Haziran benzine zam var mı? Bugün benzine zam gelecek mi? 16-17 Haziran'da (bu gece) benzine zam yapılacak mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile uluslararası piyasada petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Yaşanan fiyat artışları nedeniyle ülkemizde de peş peşe akaryakıta zamlar yapıldı. 30 TL seviyesine dayanan benzine yeni bir zammın olup olmadığı araç sahipleri tarafından her gün araştırılıyor. Peki 16 Haziran'da benzine zam gelecek mi?

Araç sahiplerinin bir numaralı gündemi akaryakıta gelen zamlar. Benzin, motorin ve LPG zamları ile araçlarını yerinden oynatmaya korkar olan vatandaşlar ulaşımda toplu taşımayı tercih eder oldu. Peş peşe gelen zamların ardından benzin ve motorin litre fiyatı 30 TL sınırına dayandı. Benzine zam mı geldi? 16 Haziran benzine zam var mı? Bugün benzine zam gelecek mi? 16-17 Haziran'da (bu gece) benzine zam yapılacak mı? sorusu araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Benzine zam mı geldi?

Geçtiğimiz günlerde mazota 1 lira 29 kuruş zam gelmişti. Gelen son dakika bilgisine göre mazota bir zam daha yapılacak. Mazota gelen zam haberi benzinli araç sahiplerini de endişelendirdi. Peki benzine 16 Haziran'da zam gelecek mi?

16 Haziran benzine zam var mı?

Akaryakıt bir zam haberi daha geldi. Daha fiyat artışının şokunu atlatamayan dizel araç sahiplerine bir zam şoku daha geldi. Mazota 16 Haziran gece yarısından itibaren 80 kuruş zam bekleniyor. Benzinin litre satış fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor

Bugün benzine zam gelecek mi?

11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL zam gelmişti. 16 Haziran Perşembe günü gece yarısından geçerli olacak bir zam şu anda benzin grubu için görülmüyor.

Mazota zam var mı?

Mazotun litre satış fiyatı 29 lira 19 kuruş seviyesine kadar dayandı. Sektör kaynaklarından alınan habere göre motorine gece yarısı 80 kuruş zam bekleniyor. Son gelecek olan zamla birlikte mazot 30 TL olacak.

Güncel benzin litre fiyatı 16 Haziran

İstanbul / Avrupa 27,51

İstanbul / Anadolu 27,52

İzmir 27,63

Ankara 27,61

Bursa 27,58

Gaziantep 27,80