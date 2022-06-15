Benzine indirim mi geldi? 1 litre benzin ne kadar oldu? Son Dakika: Benzin fiyatlarında gerileme

Benzine indirim mi geldi? Ekonomik sorunlar yaşadığımız dönemlerde indirim haberleri yüreklere su serpiyor. Özellikle akaryakıt zamları, vatandaşın belini bükmüş durumda. Tatil dönemi yaklaştığı için, kara kara düşünenlere indirim müjdesi geldi. Benzinde indirim yapıldı. Peki 1 litre benzin ne kadar oldu? Son Dakika: Benzin fiyatlarında gerileme haberi...

Ekonomik sorunlar yaşadığımız dönemlerde indirim haberleri yüreklere su serpiyor. Özellikle akaryakıt zamları, vatandaşın belini bükmüş durumda. Tatil dönemi yaklaştığı için, kara kara düşünenlere indirim müjdesi geldi. Benzinde indirim yapıldı. Peki 1 litre benzin ne kadar oldu? Son Dakika: Benzin fiyatlarında gerileme haberi...

Benzine indirim mi geldi?

Benzin fiyatllarının litresi neredeyse 30 TL'ye dayanmıştı. Yapılan açıklamalara göre; 15 Haziran itibariyle benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim yapıldı.

1 litre benzin ne kadar oldu?

Vatandaşın beklediği indirim sonrasında benzinin litre fiyatı ortalama;

İstanbul'da 27,45 TL'ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye indirilmiş oldu.

İstanbul akaryakıt fiyatları

İstanbul'da akaryakıt fiyatları güncel olarak;

Motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruş

Benzinin litresi ortalama 27 lira 45 kuruş

Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt. 150 °C'a kadar ham benzin, 150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı, 250-350 °C'a kadar dizel yakıtı, 350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir. Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder.