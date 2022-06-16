Mazota zam var mı? Mazota zam mı yapıldı? 16 Haziran mazota (motorin) zam gelecek mi? 16-17 Haziran mazota ne kadar zam yapılacak? Dizel araç sahipleri peş peşe gelen zamlarla araçlarında kontak açamaz hale geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan süreçte en çok zam motorin grubuna geldi. Son günlerde döviz kurlarında yukarı yönlü hareket de mazota zam beklentisini doğurdu. Son gelen bilgiye göre 16 Haziran'ı 17 Haziran'a bağlayan gece mazota yeni bir zam gelecek.

Mazota zam var mı? Mazota zam mı yapıldı? 16 Haziran mazota (motorin) zam gelecek mi? 16-17 Haziran mazota ne kadar zam yapılacak? Dizel araç sahipleri peş peşe gelen zamlarla araçlarında kontak açamaz hale geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan süreçte en çok zam motorin grubuna geldi. Son günlerde döviz kurlarında yukarı yönlü hareket de mazota zam beklentisini doğurdu. Son gelen bilgiye göre 16 Haziran'ı 17 Haziran'a bağlayan gece mazota yeni bir zam gelecek.

Akaryakıt bir zam haberi daha geldi. Geçtiğimiz günlerde mazota 1 lira 29 kuruş zam gelmişti. Daha fiyat artışının şokunu atlatamayan dizel araç sahiplerine bir zam şoku daha geldi.

Mazota zam var mı?

Mazotun litre satış fiyatı 29 lira 19 kuruş seviyesine kadar dayandı. Son gelecek olan zamla birlikte mazot 30 TL olacak.

Mazota zam mı yapıldı?

16 Haziran Perşembe'yi 17 Haziran Cuma'ya bağlayan gece mazota yeni bir zam gelecek. Sektör kaynaklarından alınan habere göre motorine gece yarısı 80 kuruş zam bekleniyor.

16 Haziran mazota (motorin) zam gelecek mi?

Motorine (mazot) gelecek olan yeni zamdan sonra mazotun litre satış fiyatı 30 TL olacak.

Önce indirim sonda zam, ardından bir zam daha

Dizel araç sahipleri mazot fiyatlarında artış olup olmadığını sık sık araştırıyor. İnternette en çok orulan soruların başında "mazota zam mı geldi?" sorusu yer alıyor. 15 Haziran gece yarısı mazota 97 kuruş indirim gelmişti. İndirimin üzerinden henüz saatler geçmişken bu kez de zam iddiası gündeme geldi. Motorinde ise 16 Haziran itibariyle 1 lira 29 kuruş zam gelmişti.

Güncel mazot litre satış fiyatı 16 Haziran

İstanbul / Avrupa 29,12 TL

İstanbul / Anadolu 29,14 TL

Ankara 29,23 TL

İzmir 29,24 TL