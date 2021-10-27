Bel kayması belirtilerine dikkat!

Sağlıklı insanlarda omurgayı oluşturan omur kemikleri bir düzen içinde üst üste dizilidir. Bu düzen bozulduğunda ise spondilolistezis yaşanır. Bu rahatsızlığın adı halk dilinde bel kaymasıdır. Bel kayması nedir? Bel kayması neden oluşur? Bel kaymasının tedavisi var mı? Sizler için araştırdık...



Omurgamız omur kemiklerinden oluşur. Omur kemikleri sağlıklı bir insanda üst üste ve bir düzen dahilinde dizilidir. Omurların kenarları bir önceki ve bir sonraki omur ile aynı hizadadır. Bu dizilimin dayanıklılığını, esnekliğini ve hareket kabiliyetini disk ve faset eklemler sağlar. Disk omurların ön kısmında yer alan dokulardır. Faset eklemler ise arka kısımda bulunur. Omurlarımız kafamızdan kuyruk sokumumuza kadar uzanır. Omurlarımız sayesinde dengeli bir şekilde ayakta durabiliriz. Ayrıca omurlar omuriliği de korur.

Spondilolistezis rahatsızlığı halk arasında bel kayması olarak bilinir. Kişide bel kayması (spondilolistezis) olduğunda omurlardan biri öne doğru hareket edip yer değiştirir. Bu yüzden omur dizilimi bozulur. Ayrıca omurganın içerisindeki omurilik de sıkışır ve sinir köküne bası yapar.

Bel kayması vücutta hangi belirtiler gösterir?

Bel kayması durumunda kişinin belinde, kalçasında, bacaklarında ağrı, yanma ve uyuşma görülebilir. Kayma hareketi şiddetliyse belirtiler de şiddetlenir. Fakat kişide belde ağrı olmayıp sadece otururken, kalkarken ve doğrulurken ağrı görülebilir.

Bel kayması (spondilolistezis) neden olur?

Bel kayması (spondilolistezis) birçok sebebe bağlı olarak oluşabilir. Genel olarak travma, ileri yaşa bağlı aşınma, doğumsal anomali, enfeksiyon, cerrahi girişim ve tümör gibi etkenler bel kaymasına neden olur. Bel kayması genel olarak L4 ve L5 olarak tanımlanan ve sacrum olarak isimlendirilen kuyruk sokumu bölgesinin üstünde bulunan iki omurun öne doğru hareketi yüzünden oluşur.

Bel kaymasının tedavisi var mı?

Bel ağrısıyla doktora başvurulduğunda doktor kişinin şikayetlerini dinler ve fiziki muayene yapar. Gerekli görürse radyalojik görüntü talep eder ve buna göre bel kayması teşhisi konur. Bel kaymasının derecesine, türüne ve şikayetlere uygun tedavi uygulanır. Bazı bel kayması vakalarında istirahat ve egzersiz önerilir. Bel kayması biraz daha ciddiyse hasta fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne yönlendirilir. Ayrıca doktor ilaçla tedavi yöntemini de tercih edebilir. İlerlemiş bel kayması vakalarında cerrahi operasyon gerekli görülür. Cerrahi operasyon sayesinde baskılanan sinirler rahatlatılır ve omurga düzgün bir şekilde sabitlenir.

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