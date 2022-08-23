Beklenen zam geldi! 2022 ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar? KPSS gözetmen sınav görevi ücreti kaç TL? (Yedek Gözetmen-Salon Başkanı)

ÖSYM sınav görevi ücretleri konusunda uzun süre tartışılmıştı. Öğretmen maaşlarına yapılan yaklaşık yüzde 42 oranında Temmuz zammının ardından ÖSYM sınav görevli ücretlerine de zam yaptığını açıkladı. Peki 2022 ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar? KPSS gözetmen sınav görevi ücreti kaç TL? ÖSYM sınavlarında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı ücretleri ne kadar oldu?

ÖSYM'den gelen son açıklama sınav görevi alan kamu personellerini oldukça sevindirdi. ÖSYM sınav görevli ücretleri konusunda eleştirilerin odağında yer alıyordu. Pek çok kişi artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında ÖSYM'nin verdiği sınav görevli ücretlerinin yetersiz olduğu görüşündeydi. Bir litre benzinin fiyatının 20 TL'den fazla olduğu şu günlerde ÖSYM'den gözetmen sınav görevli ücretinin 200 TLK olarak hesaplara yatırması pek çok kişiyi üzmüştü. ÖSYM'den sınav görevli ücretlerine beklenen zam açıklaması geldi.

ÖSYM sınav görevli ücretlerine zam mı geldi?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sınav görevli ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Açıklamada "2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yılsonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz." denildi.

2022 ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar?

2022 yılında ÖSYM sınav görevli ücretlerine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yaptı. Buna göre ÖSYM sınavlarında uygulanacak sınav görevi ücretleri şöyle olacaktır;

Gözetmen sınav görevli ücreti (Zamlı): 300 TL

Yedek Gözetmen sınav görevli ücreti (Zamlı): 263 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen sınav görevli ücreti (Zamlı): 427TL

Salon Başkanı sınav görevli ücreti (Zamlı): 340 TL

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevli ücreti (Zamlı): 625 TL

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevli ücreti (Zamlı): 426 TL

Bina Yöneticisi sınav görevli ücreti (Zamlı): 426 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevli ücreti (Zamlı): 350 TL

KPSS gözetmen sınav görevi ücreti kaç TL?

Türkiye'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan KPSS sınavında binlerce öğretmen ve kamu personeli sınav görevlisi olarak yer alıyor. KPSS sınavı görevli ücretleri de 1 Temmuz'dan itibaren arttı. KPSS sınavında gözetmen olanlara 300 TL ödeme yapılması bekleniyor.

Sınav görevi nedir?

Sıanv görevi öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip. MEB, ÖSYM, AÖF gibi merkezi sıınavlarda gözetmen olarak görev alan öğretmenler hem sınavların sağlıklı işleyişinde rol alıyor hem de ek gelir sağlıyor. Öğretmenlere sınav görevleri sonrası belli oranlarda ödeme de yapılıyor.

ÖSYM nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkezi Ankara'da bulunur. Yılda yaklaşık 10 milyon adaya sınav uygulamaktadır.

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır. 17 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile idari ve mali özerkliğe sahip olmuş ve adı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

ÖSYM'nin görevleri 15 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347. maddesiyle yeniden düzenlenmiştir.