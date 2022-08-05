Bekçi maaşı ne kadar? 2022 bekçi maaşları

Bekçi alımlarından sonra bekçi maaşları da merak ediliyor. Bekçi maaşları ne kadar oldu? 2022 bekçi maaşları kaç TL? İşte bekçi maaşı hakkında detaylar…

Temmuz 2022'den sonra gelen zamlarla birlikte bekçi maaşları da arttı. Bekçi alımı haberlerinden sonra bekçi maaşları ne kadar araştırılıyor. Lise mezunu bekçi maaşları ne kadar? Üniversite mezunu bekçiler ne kadar maaş alıyor? İşte bekçi maaşı fiyatları…

2022 bekçi maaşları

Son gelen zamlarla birlikte en düşük bekçi maaşı 9 bin 259 lira, üniversite mezunu bekçi maaşı ise 10 bin 920 liraya kadar arttı.

Bekçi maaşları şu şekilde:

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 9.259,4415 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 9.588,1623 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 10.920 TL