Yetişkin insanlar gibi bebeklerde de sağlık problemleri olabilir. Bebekler şikayetlerini dille ifade edemedikleri için onların hareketlerinin iyi bir şekilde izlenmesi ve herhangi bir sağlık sorunları olup olmadığının gözlenmesi oldukça önemlidir. Peki bebeklerde neden reflü olur? Bebeklerde reflü belirtileri neler? Bebeği reflü hastalığına sahip olan anneler nelere dikkat etmeli? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik...



Yetişkin insanlar gibi bebeklerde de birçok sağlık sorunu meydana gelebilir. Bebeklerin karşılaştığı hastalıklardan biri de reflüdür. Bebeklerde reflü bir veya birden fazla neden yüzünden görülebilir. Her yaşta görülen reflünün sebebi ayrıdır.

Bebeklerde neden reflü olur?

Reflü aslında yetişkin hastalığı olarak bilinir. Fakat bebeklerde de sıkça görülebilir. Bebeklerin, vücudu ve organsal işlevleri yeni gelişmeye başlar. Bu yüzden bebeklerde reflü şikayetleri görülebilir. Halk arasında mide yanması olarak da bilinen reflü, bebeğin rahatsız ve huzursuz hissetmesine sebep olur. Gıdaların mideye geçişine izin veren kapakçık mekanizması bebeklerde yeterli bir şekilde çalışmıyor olması ve bebeğin genellikle yatar pozisyonda olup sıvı gıdalarla beslenmesi bu rahatsızlığa neden olur.

Bebeklerde reflü belirtileri neler?

Bebeklerin hasta olup olmadığını anlamak için onları iyi gözlemlemek gerekir. Reflü hastalığı diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi bazı belirtilerle kendini gösterir. Bunlardan bir tanesi kusmadır. Bebeklerin çoğunda mama yedikten veya süt emdikten sonra kusma görülebilir. Bu durum bebeğin direkt reflü olduğunu göstermez. Fakat belirtiler sık sık yaşanıyorsa bebekte reflü hastalığından şüphe edilebilir.

Reflü diğer hastalıklarla benzer belirtilere sahiptir. Bu yüzden sık sık başka hastalıklarla karıştırılabilir. Geçmeyen üst solunum yolu iltihabı, ses kısıklıkları, hırıltı ve öksürük de reflü ihtimalini güçlendirir. Bebek bu belirtilerden birini veya birkaçını gösteriyorsa mutlaka doktora başvurmak gerekir.

Bebeği reflü olan anneler nelere dikkat etmeli?

Bebeğin beslenme ve çevre koşullarını düzenlemek gerekir. Bebeği sol yan pozisyonda yatırmak ve yatak başını yaklaşık 30 derece yükseltmek onun için faydalı olacaktır. Eğer bebekte reflü şüphesi varsa bebek iyi bir şekilde takip edilmelidir. Bebekte kusma sıklığı ve kilo artışı gözlenmelidir. Buna bakılarak yeni bir beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Bebekler beslenme esnasında hava yuttuğu için gaz problemi yaşayabilirler, bu da reflüyü tetikler. Bebekler sık aralıklarla beslenmelidir ve beslendikten sonra gazı alınmalıdır. Emzik kullanımı ile bebeğin tükürük salgılaması ve bağırsak hareketlerinin artması reflü şikayetini azaltan bir etkendir. Anne sütüyle beslenen bebeklerde reflü daha az görülür. Bebeğin inek sütüne alerjisi olup olmadığını belirlemek gerekir. Eğer alerji varsa inek sütünden uzak durulmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.