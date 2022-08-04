Bayram Ali Ersoy kim? Bayram Ali Ersoy hangi üniversite dekan ve bölüm başkanı? Bayram Ali Ersoy KPSS'yi iptal eder mi?

Bayram Ali Ersoy kim? Bayram Ali Ersoy hangi üniversite dekan ve bölüm başkanı? Bayram Ali Ersoy KPSS'yi iptal eder mi? 31 Temmuz 2022 günü başlayan KPSS maratonu çeşitli iddialar ile oldukça çok tartışıldı. Bir yayın evin kitaplarında yer alan soruların aynılarının ve benzerlerinin KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavında sorulması üzerine soruşturma başlatıldı. Yaşanan gelişmeler üzerine ÖSYM Başkanı Halis Aygün de görevden alınarak yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Bayram Ali Ersoy'un kim olduğu merak edilirken, hangi üniversite görev yaptığı ve KPSS'yi iptal edip etmeyeceği de pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.