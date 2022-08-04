Bayram Ali Ersoy kim? Bayram Ali Ersoy hangi üniversite dekan ve bölüm başkanı? Bayram Ali Ersoy KPSS'yi iptal eder mi?
Bayram Ali Ersoy kim? Bayram Ali Ersoy hangi üniversite dekan ve bölüm başkanı? Bayram Ali Ersoy KPSS'yi iptal eder mi? 31 Temmuz 2022 günü başlayan KPSS maratonu çeşitli iddialar ile oldukça çok tartışıldı. Bir yayın evin kitaplarında yer alan soruların aynılarının ve benzerlerinin KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavında sorulması üzerine soruşturma başlatıldı. Yaşanan gelişmeler üzerine ÖSYM Başkanı Halis Aygün de görevden alınarak yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Bayram Ali Ersoy'un kim olduğu merak edilirken, hangi üniversite görev yaptığı ve KPSS'yi iptal edip etmeyeceği de pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.
2022-08-04 09:14:03
Bayram Ali Ersoy kim? Bayram Ali Ersoy hangi üniversite dekan ve bölüm başkanı? Bayram Ali Ersoy KPSS'yi iptal eder mi? soruları şu sıralar oldukça fazla araştırılmaya başlandı. 2022 yılında KPSS maratonu 31 Temmuz Pazar günü başladı. Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarının ardından sosyal medayda ortaya atılan iddialar sınava girenleri oldukça şaşırttı. Bir yayın evine ait KPSS hazırlık kitaplarında yer alan soruların bir kısmının KPSS sınavında sorulan soruların aynısı ve benzeri olduğu iddiaları gündeme boba gibi düştü. Konuya dair ÖSYM'den yapılan ilk açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilmişti. Yaşanan gelişmelerden sonra ÖSYM Başkanı Halis Aygün flaş bir kararla görevden alındı. Aygün'ün yerine atanan isim ise belli oldu. Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile ÖSYM Başkanı olarak atandı.
Bayram Ali Ersoy kim?
ÖSYM'nin yeni Başkanı Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile Bayram Ali Ersoy oldu.
1996 yılında ODTÜ Matematik Bölümünden mezun olan Bayram Ali Ersoy matematik alanında eğitimine devam etmiştir.
Lisans eğitiminin ardından doktora ve yüksek lisans eğitimlerine başlayan Ersoy Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde bu eğitimlerini tamamladı.
Bayram Ali Ersoy 2012'de doçent oldu ardından 5 yıl sonra 2017'de profesör oldu.
Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.
Ersoy matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapıyor.
Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.
Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 4 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre ÖSYM Başkanı olarak atandı.
Bayram Ali Ersoy hangi üniversite dekan ve bölüm başkanı?
2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.
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