Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir? ÖSYM Başkanı kim oldu? Bayram Ali Ersoy hangi üniversiteden atandı? Daha önce ne yapıyordu? Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 'benzer soru' iddiaları üzerine görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yerine gelen isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre ÖSM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu. Yüzbinlerce kişi KPSS soruşturmasının nereye varacağını merakla beklerken ÖSYM'ye yapılan atama sonrası Bayram Ali Ersoy'un kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

ÖSYM Başkanı'nın kim olacağı merak ediliyordu. Bu sorunun cevabı Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararından sonra belli oldu. Resmi Gazete'de yer alan karara göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu. KPSS'de soru sızıntısı tartışamaları devam ederken yapılan atamadan sonra Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir? ÖSYM Başkanı kim oldu? Bayram Ali Ersoy hangi üniversiteden atandı? Daha önce ne yapıyordu? soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un hayatı ve biyografisi...

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir?

Bayram Ali Ersoy ÖSYM'nin yeni Başkanı oldu.

Eğitim hayatı oldukça parlak olan Bayram Ali Ersoy 1996 yılında ODTÜ Matematik Bölümünden mezunb oldu.

Lisans eğitiminin ardından doktora ve yüksek lisans eğitimlerine başlayan Ersoy Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde bu eğitimlerini tamamladı.

Bayram Ali Ersoy 2012'de doçent oldu ardından 5 yıl sonra 2017'de profesör oldu.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapıyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 4 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre ÖSYM Başkanı olarak atandı.

ÖSYM nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkezi Ankara'da bulunur. Yılda yaklaşık 10 milyon adaya sınav uygulamaktadır.

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır. 17 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile idari ve mali özerkliğe sahip olmuş ve adı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

ÖSYM'nin görevleri 15 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347. maddesiyle yeniden düzenlenmiştir.