Balkan Ninnisi Yovanka'nın annesi kimdir? Balkan Ninnisi Elana kim? Elena'yı hangi oyuncu oynuyor? TRT 1 ekranlarında 21 Haziran Salı akşamından itibaren yayınlanmaya başlanacak olan Balkan Ninnisi dizisinin oyuncuları ve rolleri internette sıkça araştırılmaya başlandı. Usta isimlerin yer aldığı dizide Jovanka'nın annesi Elena'nın kim olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Balkan Ninnisi Yovanka'nın annesi kimdir? Balkan Ninnisi Elana kim? Elena'yı hangi oyuncu oynuyor? TRT 1 ekranlarında 21 Haziran Salı akşamından itibaren yayınlanmaya başlanacak olan Balkan Ninnisi dizisinin oyuncuları ve rolleri internette sıkça araştırılmaya başlandı. Usta isimlerin yer aldığı dizide Jovanka'nın annesi Elena'nın kim olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Balkan Ninnisi Yovanka'nın annesi kimdir?

Balkan Ninnisi disinde Jovanka'nın Ertan ile birlikte olmasına karşı gelen annesinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Yovanka'nın annesi Elena'yı Suzan Akbelge canlandırmaktadır.

Balkan Ninnisi Elana kim?

TRT 1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi'nde Elena karakterine feneimli oyuncu Suzan Akbelge canlandırıyor. Suzan Akbelge pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Suzan Akbelge kimdir?

Suzan Akbelge dizi ve film oyuncusudur.

15 Haziran 1974 yılında Almanya'nun Ludwigshafen kentinde dünyaya gelmiştir. 48 yaşında olan Suzan Akbelge son olarak TRT1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi'nde Elena karakterini oynuyor.

Suzan Akbelge 1. sınıfı İstanbul'da diğer sınıfları Üsküp'de okumuştur. Üsküp'de Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro bölümünde dört sene okuduktan sonra Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro bölümünde beş sene sahne dili asistanlığı yapmıştır. Makedonca, İngilizce, Almanca, Sırpça dillerini bilmektedir.

Suzan Akbelge hangi dizilerde oynadı?

Balkan Ninnisi

Balkan Is Not Dead

Son Yaz - Balkanlar 1912

Elveda Rumeli

Yağmuru Beklerken