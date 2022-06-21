Balkan Ninnisi Yovanka kimdir? Balkan Ninnisi dizisinde Jovanka'yı kim oynuyor? Yovanka'nın gerçek adı ne? TRT 1 ekranlarında yepyeni bir dizi daha yayın hayatına merhaba diyor. Balkan Ninnisi adındaki dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerden tam not almayı başardı. Dizide usta Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad gibi usta isimlere genç yetenekler de eşlik ediyor. Dizide Jovanka karakterini oynayan oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Balkan Ninnisi Yovanka kimdir? Balkan Dizisinde Jovanka'yı kim oynuyor? Yovanka'nın gerçek adı ne? TRT 1 ekranlarında yepyeni bir dizi daha yayın hayatına merhaba diyor. Balkan Ninnisi adındaki dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerden tam not almayı başardı. Dizide usta Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad gibi usta isimlere genç yetenekler de eşlik ediyor. Dizide Jovanka karakterini oynayan oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

TRT 1 ekranlaında yaz döneminde keyifli ve oldukça renkli bir dizi izleyicisi ile bululacak. Balkan Ninnisi adı verilen dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer alıyor. Dizi gçlü oyuncu kadrosunun yanında konusu ve eğlenceli anları ile de izleyiciler tarafından sevilecek gibi görünüyor. Dizide yer alan karakterlerin kimler olduğu, gerçek isimleri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yovanka rolü ile izleyicilerden tam not alan oyuncunun kim olduğu da araştırılan konular arasında yera alıyor.

Balkan Ninnisi Yovanka kimdir?

Balkan Ninnisi dizisinde Yovanka (Jovanka) rolünü genç oyuncu Merih Öztürk canlandırmaktadır. Merih Öztürk genç yaşına rağmen pek çok dizide rol almıştır.

Balkan Ninnisi dizisi Jovanka'yı kim oynuyor?

Dizide Jovanka ile Ertan aşkları uğruna aileleri ile karşı karşıya geliyor. Jovanka ile Ertan karakterleri düştükleri sevdayı ailelerine açıkladığında büyük bir tepkiyle karşılaşacaklar. Dizide Ertan ile Jovanka'nın imkansız aşkları ele alınıyor.

Merih Öztürk kimdir?

Merih Öztürk 28 Aralık 1999 yılında dünyaya geldi. Merih Öztürk aslen Düzcelidir.

Best Model Of Turkey 2018 üçüncüsü olan Merih Öztürk kariyerine oyuncu olarak devam ediyor.

Oyunculuğa küçük yaşlarda merak salan Merih Öztürk 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgileniyor.

Merih Öztürk pek çok dizide ve reklam filmlerinde yer aldı

İngiltere'de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında oynayan Merih Öztürk Börü 2039 dizisinde Güney karakterini canlandırdı.

Merih Öztürk son olarak Balkan Ninnisi dizisinde başrol olarak Jovanka karakterini canlandıracaktır.

Merih Öztürk dizileri

2006 Son Osmanlı Yandım Ali

2017 Danette Reklamı

2017 Nerde O Yeminler

2018 İki Aile

2019 Trt Çocuk Reklamı

2019 Liverpool Victoria

2020 Veet Reklamı

2020 Molped Reklamı

2021 Enza Home Reklamı

2021-2022 Börü 2039

2022- Balkan Ninnisi