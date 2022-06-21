Balkan Ninnisi dizisi Gülsüm kimdir? Gülsüm'ün gerçek adı ne? Balkan Ninnisi Gülsüm'ü kim oynuyor? TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Balkan Ninnisi dizisinin oyuncularının kim olduğu izleyiciler tarafından internette araştırılmaya başlandı. Makedonya'nın Üsküp şehrinde çekilen dizi yaz sezonunda TRT'nin en çok izlenen dizilerinden biri olmaya aday. Ekran başındaki izleyiciler dizide Gülsüm karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu merak ediyor.

TRT1 yeni dizisi Balkan Ninnisini duyurdu. Dizi 21 Haziran'da yayınlanacak olan ilk bölümü ile izleyiciiyle buluşacak. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Gülsüm karakterin canlandıran oyuncu dizideki performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki Balkan Ninnisi dizisi Gülsüm kimdir? Gülsüm'ün gerçek adı ne? Balkan Ninnisi Gülsüm'ü kim oynuyor?

Balkan Ninnisi dizisi Gülsüm kimdir?

Balkan Ninnisi dizisinde Gülsüm karakterini genç oyuncu Gözde Çığacı oynamaktadır. Gözde Çığacı pek çok bilindik dizi ve filmlerde rol almıştır. Gözde Çığacı en son Sefirin Kızı dizisinde oynamıştır.

Balkan Ninnisi Gülsüm'ün gerçek adı ne?

TRT1'in yeni projesi Balkan Ninnisi dizisisinde Gülsüm'ün gerçek adı Gözde Çığacı'dır.

Gözde Çığacı kimdir?

Gözde Çığacı 17 Ekim 1991 yılında dünyaya geldi. Gözde Çığacı dizi ve sinema oyuncusudur.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim gören Gözde Çığacı oyunculuğa küçük yaşlarda merak salmıştır. Müzikle de ilgilenen Gözde Çığacı şu sıralar oyunculuk yapmaktadır.

Kuzey Güney dizisi ile adını duyuran Gözde Çığacı bu dizideki performansından sonra pek çok dizide rol alma fırsatı yakalamıştır.

Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen Çığacı, kariyerine oyunculukla devam ediyor.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde de Elif Hatun rolünü canlandıran genç oyuncu 2020 yılında uzun zamandır aşk yaşadığı Tümer Gülümserler ile evlendi. Çift bir yıl sonra boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Gözde Çığacı'nın dizileri

2011–2012 Muhteşem Yüzyıl

2011–2013 Kuzey Güney

2013–2014 Bugünün Saraylısı

2014–2015 Yılanların Öcü

2016 Kördüğüm

2017 Çember

2017 Ateşböceği

2018 Dudullu Postası

2019 Yüzleşme

2019 Bir Aile Hikayesi

2020–2021 Sefirin Kızı

2022– Balkan Ninnisi