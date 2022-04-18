Bahçelievler sıcak yemek yardımı 2022 | Bahçelievler'de 'Alo İftar' sıcak yemek yardımı başvurusu nasıl yapılır? İftar yemeği kimlere verilir? Ramazan ayında yerel yönetimler ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasını yemeksiz bırakmamak için büyük özen gösteriyor. Bahçelievler'de hayata geçirilen 'Alo İftar' uygulaması ile isteyen vatandaşlara iftar menüsü kapısına kadar ulaştırılıyor.

Bahçelievler sıcak yemek yardımı 2022 | Bahçelievler'de "Alo İftar" sıcak yemek yardımı başvurusu nasıl yapılır? İftar yemeği kimlere verilir? Ramazan ayında yerel yönetimler ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasını yemeksiz bırakmamak için büyük özen gösteriyor. Bahçelievler'de hayata geçirilen "Alo İftar" uygulaması ile isteyen vatandaşlara iftar menüsü kapısına kadar ulaştırılıyor.

Bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın gelmesiyle yerel yönetimler ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeklerini ulaştırabilmek için kolları sıvadı. Pek çok belediye, sınırları içerisindeki vatandaşlarına gıda ve erzak yardımı yaparken iftar çadırlarında da vatandaşlar iftarlarını açabiliyor. Bahçelievler Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu ‘Alo İftar' uygulaması ile ilçede yaşayan 65 yaş üstü, kimsesiz, hasta ve engelli vatandaşların iftarda yemek ihtiyaçları karşılanıyor.

Bahçelievler sıcak yemek yardımı 2022

Yemekler, Alo İftar hattını arayan Bahçelievler ilçe vatandaşlarının kapılarına kadar bırakılıyor. Ramazan etkinlikleri çerçevesinde, Bahçelievler'de iftar yemekleri, sosyal yardım çalışmaları, kukla ve sinema gösterileri gerçekleştiriliyor. Ayrıca ‘Alo İftar' programı ile İsteyen vatandaşlara iftar menüsü kapısına kadar ulaştırılıyor. Bahçelievler Aşevinin aşçıbaşı Volkan taşkın aşevinden çıkan yemekler hakkında bilgi verdi. Taşkın, “Aşağı yukarı burada 3 bini öğle, 3 bini iftar olmak üzere toplam 6 bin kişilik üretim yapıyoruz. Haftanın yedi günü değişik çorba, değişik ana yemek, değişik yardımcı yemek, tatlı ve ayran ekleyerek menüyü tamamlıyoruz. Mercimek, ezogelin, domates, tel şehriye, süzme mercimek, soslu mercimek çorbası diye yedi güne yayıyoruz. Ana yemeklerimiz her gün değişiyor. Tas kebabı, orman kebabı, köfteler, bakliyat türü çıkıyor. Yardımcı yemek olarak da bulgur pilavı, pirinç pilavı, makarna, erişte olarak menü de yerini alıyor. Ramazandan önce ihtiyaç sahiplerine, 65 yaş üstü vatandaşlara 1500-2000 kişilik yemek çıkıyordu. Şu an da ise yaklaşık 6 bin kişilik bir üretim yapıyoruz. İsteyen herkes yiyebiliyor” dedi.

Bahçelievler'de "Alo İftar" sıcak yemek yardımı başvurusu nasıl yapılır?

‘Alo İftar' çağrı merkezi görevlisi Alperen Kök ise “‘Alo İftar' hizmet hattında 65 yaş üstü engelli vatandaşlarımızın ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlarımızın yemekleri bu hijyenik ortamda yapılarak evlerine kadar teslim ediliyor. Vatandaşlarımız çağrı merkezimizi arayarak taleplerini isim ve kişi sayısını vererek iletebilirler. Bizler her gün 700 farklı adrese 1000 kişiye kadar yemek ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.