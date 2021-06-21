AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaça kadar açık?

AVM'ler hafta sonu açık mı? AVM'ler kaça kadar açık? AVM'ler pazar günü açık mı olacak? Kabine Toplantısı'ndan çıkacak yeni kararları merakla bekleyen vatandaşlar sokağa çıkma saatlerinde ve günlerinde yeni bir gevşeme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Vatandaşlar havaların da ısınmasıyla birlikte tatil günlerinde dışarı çıkabilmek için pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Yapılacak güncelleme ile AVM çalışma saatleri de değişebilir. Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkarsa AVM'ler de pazar günü kapılarını açacak. Peki pazar günü AVM'ler açılacak mı? Pazar günü AVM'ler kaça kadar açık olacak? Bu sorunun yanıtı Kabine Toplantısı'ndan sonra netlik kazanacak.

AVM'ler hafta sonu açık mı? AVM'ler kaça kadar açık? AVM'ler pazar günü açık mı olacak? Kabine Toplantısı'ndan çıkacak yeni kararları merakla bekleyen vatandaşlar sokağa çıkma saatlerinde ve günlerinde yeni bir gevşeme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Vatandaşlar havaların da ısınmasıyla birlikte tatil günlerinde dışarı çıkabilmek için pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Yapılacak güncelleme ile AVM çalışma saatleri de değişebilir. Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkarsa AVM'ler de pazar günü kapılarını açacak. Peki pazar günü AVM'ler açılacak mı? Pazar günü AVM'ler kaça kadar açık olacak? Bu sorunun yanıtı Kabine Toplantısı'ndan sonra netlik kazanacak.

1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme takviminde AVM'lerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. AVM çalışanları ve AVM'de alışveriş yapmak isteyenler AVM'ler hafta sonu açık mı? AVM'ler pazar günü açık mı olacak? gibi soruları sormaya başladı. İşte Kabine Toplantısı öncesı AVM çalışma satleri;

AVM'LER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Pazartesi 10:00 - 21:00

Salı 10:00 - 21:00

Çarşamba 10:00 - 21:00

Perşembe 10:00 - 21:00

Cuma 10:00 - 21:00

Cumartesi 10:00 - 21:00

Pazar Kapalı

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

NATO zirvesi nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. AK Parti'nin Babalar Günü etkinliğinde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı öncesi verdiği mesajlarda "Vaka sayısı günde 5 bin civarında biz bunu fazla görüyoruz." demişti. Toplantıda vatandaşları ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesi de sokağa çıkma yasaklarında yapılacak esnemeler. Peki hafta içi sokağa çıkma saatlerinde bir esneme yapılacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Sokağa çıkma kısıtlaması saat 22'den sonra başlıyordu. Pazar günü ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Pu kurallarda esnemeye gidilebileceği tahmin ediliyor. Alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklama ile belli olacak.

MASKE KURALI DA MASADA OLACAK

Kabine Toplantısı öncesi yeni esneme kararları da bekleniyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı saatlerinde ve maske takma kuralında bir miktar esnetilme yapılması toplantıda gündeme gelebilir. Aşılamada yaşanan ivme ve vaka sayılarında yaşanan düşüş esnemeleri de beraberinde getirebilir. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM'lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

AVM'ler cumartesi açık mı? Cumartesi AVM'ler kaça kadar açık? Cumartesi AVM'ler kaçta kapanacak?



AVM çalışanları hafta sonu izinli mi? AVM personeli hafta sonu izinleri yıllık izinden mi düşecek?



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