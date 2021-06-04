AVM'ler cumartesi açık mı? Cumartesi AVM'ler kaça kadar açık? Cumartesi AVM'ler kaçta kapanacak?

AVM'ler cumartesi açık mı? 1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşmede hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan günler güncellendi. Yeni kararlar doğrultusunda kapalı olan iş yerleri ve dükkanlar da açıldı. AVM'de işi olan vatandaşlar da cumartesi günü AVM'ler açık mı diye araştırmaya başladı. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak olması nedeniyle AVM'ler cumartesi günü açık olacak. Peki cumartesi AVM'ler kaçta kapanacak? Cumartesi AVM'ler kaça kadar açık? 5 Haziran cumartesi AVM çalışma saatleri nasıl olacak?

AVM'ler cumartesi açık mı? 1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşmede hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan günler güncellendi. Yeni kararlar doğrultusunda kapalı olan iş yerleri ve dükkanlar da açıldı. AVM'de işi olan vatandaşlar da cumartesi günü AVM'ler açık mı diye araştırmaya başladı. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının akşam 22.00'den sonra başlaması nedeniyle AVM'ler cumartesi günü açık olacak. Peki cumartesi AVM'ler kaçta kapanacak? Cumartesi AVM'ler kaça kadar açık? 5 Haziran cumartesi AVM çalışma saatleri nasıl olacak?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı akşam saatinde başlıyor. Dolayısıyla AVM'lerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Hafta sonu yasağının kalktığı cumartesi günü AVM'ye gitek isteyen vatandaşlar AVM'ler cumartesi açık mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki AVM'ler cumartesi günü açık olacak mı?

AVM'LER CUMARTESİ AÇIK MI?

Koronavirüs tedbileri nedeniyle AVM'ler hafta sonu uzun bir süre kapalıydı. Yeni kurallar çerçevesinde cumartesi günü sokağa çıkma yasağı 22.00'den sonra başlayacak. Cumartesi günü AVM'ye gitmek isteyenler de AVM'ler cumartesi açık mı? sorusunu sormaya başladı. Cumartesi AVM'ler açık olacak. AVM'ler haftas onunda sadece cumartesi günü açık olacak. Pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için kapalı olcak.

CUMARTESİ AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK

AVM'ler cumartesi günü akşam 21.00'e kadar açık olabilecek. AVM'lerin açılış saati ise 10.00 olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİNDE AVM'LER İLE İLGİLİ OLAN KISIM

"Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. iş yerleri ile AVM'ler; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.