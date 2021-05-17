AVM çalışanları hafta sonu izinli mi? AVM personeli hafta sonu izinleri yıllık izinden mi düşecek?

Kademeli normalleşme ile AVM'lerin durumu da güncellendi. Tam kapanma döneminde kapalı olan AVM'ler 17 Mayıs'tan itibaren uygulanacak olan kademeli normalleşme ile birlikte açılacak. AVM'ler hafa içi 5 gün açık olacak ve hafta sonları kapalı olacak. AVM çalışanları da bu durumda hafta sonu izinli olup olmayacaklarını araştırmaya başladı. Peki AVM çalışanları hafta sonu izinli mi? AVM çalışanı hafta sonu izinleri yıllık izinden mi düşecek? Sokağa çıkma yasağında çalışanların izinleri yıllık izinden mi düşecek?

Kademeli normalleşme ile AVM'lerin durumu da güncellendi. Tam kapanma döneminde kapalı olan AVM'ler 17 Mayıs'tan itibaren uygulanacak olan kademeli normalleşme ile birlikte açılacak. AVM'ler hafa içi 5 gün açık olacak ve hafta sonları kapalı olacak. AVM çalışanları da bu durumda hafta sonu izinli olup olmayacaklarını araştırmaya başladı. Peki AVM çalışanları hafta sonu izinli mi? AVM çalışanı hafta sonu izinleri yıllık izinden mi düşecek? Sokağa çıkma yasağında çalışanların izinleri yıllık izinden mi düşecek?

AVM çalışanları hafta sonu izinli mi?

17 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 5 gün açık olacak, hafta sonları ise kapalı olacak. AVM çalışanları da kendi durumlarını merak etmeye başladı. AVM çalışanları hafta sonu izinli mi? AVM'lerin kapalı olmasıyla AVM çalışanları da doğrudan izinli sayılacak. Hafta sonu iki gün izinli olan AVM çalışanları izinlerin yıllık izinden mi düşeceğini sorgulamaya başladı. Peki AVM personeli hafta sonu izinleri yıllık izinden mi düşecek? Market ve AVM çalışanları kısıtlamada işe gitmeyince yıllık izinden mi düşecek? Hukukçular AVM çalışanlarının hafta sonu çıktığı izin yıllık izinden düşürülemez görüşünde.

AVM'ler ne zamana kadar açık?

AVM'ler kademeli normalleşme sürecinde saat 10.00'da açılacak ve akşam saat 20.00'de kapanacak. AVM'ler hafta sonu da kapalı olacak.

Sokapa çıkma yasağı akşam 21.00'de başlayacak

Akşamları 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor

Genelgeye göre haftasonları sokağa çıkma yasakları ise devam edecek. Cuma akşam 21.00'den Pazartesi sabah 5.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Marketler açık olacak

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Aşı yaptıranlara sokağa çıkma yasağı yok

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.