AVM'ler neden açık değil? AVM'ler kapalı mı? sorusu yoğun kar yağışı sonrası pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Peki AVM'ler bugün kaçta açılacak? 11 Mart Cuma AVM'ler açık mı? AVM'ler bu akşam saat kaçta kapanacak? İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul'da AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerine düzenleme yapıldı. İşte 11 Mart Cuma-12 Mart Cumartesi ve 13 Mart Pazar AVM çalışma saatleri ve açılış kapanış saatleri.

AVM'ler bugün kaçta açılacak? 11 Mart Cuma AVM'ler açık mı? AVM'ler bu akşam saat kaçta kapanacak? AVM'ler neden açık değil? AVM'ler kapalı mı? sorusu yoğun kar yağışı sonrası pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası kentte yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Kar yağışları devam ederken AVM'lerde çalışanlar ve AVM'de işi olanlar 11 Mart Cuma günü AVM'lerin ne zaman açılacağını merak ediyor.

AVM'ler neden kapalı?

11 Mart Cuma günü AVM'lerin açılış saatlerinde dğişikliğe gidildi. Bunun için İstanbul'da AVM'ler bir süre geç açılacak.

AVM'ler bugün (11 Mart Cuma) kaçta açılacak?

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul'da AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerine düzenleme yapıldı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." dedi.

AVM'ler bu akşam saat kaçta kapanacak?

İstanbul'da AVM'ler karyağışı nedeniyle kepenkleri erken kapatacak. AVM'ler saat 19.00'da kapatılacak.

AVM nedir?

Alışveriş merkezi (AVM), büyük ve orta büyüklükteki kentlerde çeşitli ürünlerin ve yaygın markaların satışı için genelde bir firma bünyesinde bazen de kooperatif olarak faaliyet gösteren büyük satış mağazası, çarşı kompleksi. Modern anlamda alışveriş merkezleri, şehirlerin hızla büyümesi ve kent merkezlerinin alışveriş için uzak kalması nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Mağaza, büyüklüğüne göre reyonlardan oluşabileceği gibi bir mağazalar topluluğu şeklinde de olabilir. Küçük alışveriş merkezi'nden boyut ve işlevsellikleri ile farklıdır. Alışveriş merkezleri mimari açıdan önemli yapılardı ve varlıklı müşterilerin hava koşullarından korunan alanlarda satın almalarını sağladı.