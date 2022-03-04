AVM'de maske zorunluluğu kalktı mı? AVM'ye maskesiz girilir mi? AVM'lerde maske yasağı kalktı mı? Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli kararı açıklamıştı. Bakan Koca maske takma zorunluluğunun açık havalarda ve yeterli havalandırması olan kapalı alanlarda kaldırıldığını açıklamıştı. AVM'lerde maske takma zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilirken İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayınlandı.

AVM'de maske zorunluluğu kalktı mı? AVM'ye maskesiz girilir mi? AVM'lerde maske yasağı kalktı mı? Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli kararı açıklamıştı. Bakan Koca maske takma zorunluluğunun açık havalarda ve yeterli havalandırması olan kapalı alanlarda kaldırıldığını açıklamıştı. AVM'lerde maske takma zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilirken İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayınlandı.

Koca açıklamasında "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak zorunda değiliz." dedi. Bu açıklamadan sonra AVM'lerde maske yasağının devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı.

AVM'de maske zorunluluğu kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgede yeni maske takma kuralları belirlendi. Sık sık AVM'ye giden vatandaşlar AVM'de maske takma zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığını araştırıyordu. Beklene müjde geldi. AVM, sinema ve ulaşımda HES kodu ve PCR zorunluluğu kalktı.

Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır.

Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, Sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

AVM'lerde maske yasağı kalktı mı?

AVM'ler eğer kapalı ise ve yeterli havalandırmaları mevcut ise bu AVM'lerde maske takma zorunluluğu olmayacak. Açık alan AVM'lerinde de maske takma zorunluluğu artık kalktı.

İşte Bilim kurulu Toplantısı sonrası alınan yeni kararlar;

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.

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