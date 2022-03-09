10 Mart Perşembe AVM'ler açık mı? AVM'ler yarın kapalı mı olacak? AVM çalışanları izinli mi? Günlerdir yapılan yoğun kar yağışı uyarısı nedeniyle İstanbul'da çeşitli tedbirler hayata geçirildi. Sibirya üzerinden önce Karadeniz'e ardından da İstanbul'a uğraması beklenen soğuk hava dalgası kenti beyazlara bürüyecek. Yoğun kar yağışı beklenirken İstanbul'da okullar pazartesiye kadar tatil edildi, kamu personelleri de idari izinli sayılacağı belirtildi. AVM'lerin durumu da çalışanlar tarafından merak edilmeye başlandı.

10 Mart Perşembe AVM'ler açık mı? AVM'ler yarın kapalı mı olacak? AVM çalışanları izinli mi? Günlerdir yapılan yoğun kar yağışı uyarısı nedeniyle İstanbul'da çeşitli tedbirler hayata geçirildi. Sibirya üzerinden önce Karadeniz'e ardından da İstanbul'a uğraması beklenen soğuk hava dalgası kenti beyazlara bürüyecek. Yoğun kar yağışı beklenirken İstanbul'da okullar pazartesiye kadar tatil edildi, kamu personelleri de idari izinli sayılacağı belirtildi. AVM'lerin durumu da çalışanlar tarafından merak edilmeye başlandı.

İstannbul'da şiddetli kar yağışı bekleniyor. Sibirya üzerinden gelerek İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışlarının son 35 yılın en şiddetli Mart ayı kar yağışı olacağı belirtiliyor. Uzmanlar vatandaşları şiddetli kar yağışları karşısında tedbirli olmaları yönünde uyardı. İstanbul Valiliği de yaşanacak muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için bir takım tedbirler aldı.

10 Mart Perşembe AVM'ler açık mı yoksa kapalı mı?

İstanbul'da şiddetli kar yağışı beklenirken AVM'lerin 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günleri açık mı yoksa kapalı mı olacağı merak ediliyor. AVM'lerin 9 Mart Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'de kapanmasına, AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verildi.

AVM çalışanları izinli mi?

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararda kamu çalışanlarının idari izinli olduğu açıklandı. Açıklamada "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

İstanbul'da okullar tatil edildi

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi.