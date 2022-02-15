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Augmentin nedir? ne işe yarar? ne için kullanılır?

TIMETURK / GENEL / Augmentin nedir? ne işe yarar? ne için kullanılır?

Augmentin nedir? ne işe yarar? ne için kullanılır?

Augmentin, birçok farklı bakteri türünün neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılabilen (geniş spektrumlu) bir antibiyotiktir. Antibiyotikler, vücudu tehdit eden zararlı bakterileri durdurmak ve yok etmek için kullanılan ilaçlardır. ne işe yarar? ne için kullanılır?

2 Saat Önce
2022-02-15 12:30:22
Augmentin nedir? ne işe yarar? ne için kullanılır?

Augmentin'in en yaygın kullanım alanları arasında kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, bronşit, zatürree, cilt ve idrar yolu enfeksiyonları yer alır. Augmentin'deki amoksisilin, penisilin sınıfına dahil bir antibiyotiktir, bu nedenle penisiline alerjisi olan kişilerin ilacı kullanmadan önce doktorlarını bu konuda bilgilendirmeleri çok önemlidir. İlaca dirençli bakterilerin gelişmesini önlemek ve ilacın etkisini sürdürmek için sadece bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılmalıdır. Augmentin grip, nezle gibi viral hastalıklarda kullanılmaz.

Aynı zamanda Augmentinin tek başına amoksisilin içeren antibiyotiklere göre daha fazla bakteri türüne karşı çalışmasını sağlar. Genellikle bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit, zatürre, deri, böbrek ve diş/diş eti enfeksiyonlarında reçete edilir.

Ticari isimleri Augmentin, Augmentin-BID ve Augmentin-ES'dir. Hem Amoksisilin hem de Augmentin için jenerik (eşdeğer) ilaçlar bulunmaktadır. İlaç ülkemizde film tablet, oral süspansiyon ve İ.V flakon (damar içi uygulama) şeklinde piyasaya sunulmuştur.

Augmentin hangi hastalıklar için kullanılır?

  • Üst solunum yolu enfeksiyonları (KBB dahil): Sinüzit, orta kulak iltihabı (otitis media), bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ve gırtlak iltihabı (farenjit ve larenjit)
  • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Bronşit, akciğer iltihabı, zatürre
  • İdrar ve üreme yolu enfeksiyonları: Böbrek ve idrar yolu iltihapları, sistit, üretrit, kadın genital enfeksiyonları, bel soğukluğu (gonore)
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Çıban, apse, selülit, yaralar, hayvan ısırması
  • Diş abseleri, diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları: Osteomiyelit.
  • Diğerleri: Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere (sepsis) bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi sepsis

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