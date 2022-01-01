DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
“Saddam Hüseyin'in bir delikte yakalandığına dair haberler uydurma”
Kılıçdaroğlu'dan elektrik ve doğalgaz zamlarına tepki
AUGİS sınav görevli ücretleri 2021-2022 | AÖF (salon başkanı, gözetmen) sınav görevi ücreti ne kadar?
Arsenal - Manchester City maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Milli Piyango ikramiyesi ödemesi nereden alınır? Sayısal Loto'cudan Milli Piyango parası alınır mı?
Exxen'e zam mı geldi? Exxen'e aylık ne kadar oldu? Exxen'e ne kadar zam yapıldı?
'Altın kız' Betty White hayatını kaybetti
Filistin toplumu, solcu başkan Boric'in zaferini kutluyor
Depozito ücretleri | Plastik şişe, metal şişe, cam şişe depozito ücreti ne kadar?
Exxen paket fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar!
Mehmet Aşık kimdir? Mehmet Aşık istifa mı etti?
Büyücülük okulundan hayat mektebine
2021’de en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Geçen yıl pandemi salgınına rağmen Türkiye'de milyoner patlaması yaşandı
Rusya'da ilginç 'cehennem araştırmaları' ihalesi

TIMETURK / GENEL / AUGİS sınav görevli ücretleri 2021-2022 | AÖF (salon başkanı, gözetmen) sınav görevi ücreti ne kadar?

AUGİS sınav görevli ücretleri 2021-2022 | AÖF (salon başkanı, gözetmen) sınav görevi ücreti ne kadar?

AUGİS sınav görevli ücretleri 2021-2022 | AÖF (salon başkanı, gözetmen) sınav görevi ücreti ne kadar? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının yapılacağı tarih açıklandı. AÖF sınavlarında görev almak isteyen binlerce öğretmen de sınav için başvuruda bulundu. AUGİS sınav görevleri açıklandı ve sınav görevi çıkan öğretmenler sınav görevli ücretlerinin 2022 yılında ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte AÖF AUGİS öğretmen (salon başkanı, gözetmen) sınav görevli ücretleri...

24 Dakika Önce
2022-01-01 10:31:10
AUGİS sınav görevli ücretleri 2021-2022 | AÖF (salon başkanı, gözetmen) sınav görevi ücreti ne kadar?

AUGİS sınav görevli ücretleri 2021-2022 | AÖF (salon başkanı, gözetmen) sınav görevi ücreti ne kadar? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının yapılacağı tarih açıklandı. AÖF sınavlarında görev almak isteyen binlerce öğretmen de sınav için başvuruda bulundu. AUGİS sınav görevleri açıklandı ve sınav görevi çıkan öğretmenler sınav görevli ücretlerinin 2022 yılında ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte AÖF AUGİS öğretmen (salon başkanı, gözetmen) sınav görevli ücretleri...

2022 AUGİS (AÖF) gözetmen ücreti ne kadar?

AÖF sınavlarında binlerce öğretmen görev alıyor. Öğretmenlerler sınav görevi ile hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de sınavların aksaksız yürütülmesini sağlıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında gözetmen olarak yer alan öğretmene 2022 yılında 170 TL ücret ödenecektir.

Açıköğretim (AÖF) salon başkanı sınav görevli ücreti kaç TL?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavında salon başkanlarına ise 200 TL ücret ödemesi yapılacak.

2022 AÖF sınav görevli ücretleri ne kadar?

AÖF Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL

AÖF Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL

AÖF Salon Başkanı: 200 TL

AÖF Gözetmen: 170 TL

AUGİS (Açıköğretim) Sınav görevi ücreti ne zaman yatar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görev alan öğretmenler ve memurlar sınav görevi ücretinin ne zaman yatacağını araştırıyor. AUGİS sınav görevi ücreti sınav bitiminden yaklaşık olarak 1 ay sonra hesaplara yayıyor.

2021-2022 AÖF sınav görevli ücretleri ne kadar? AUGİ gözetmen, salon başkanı sınav görevi ne kadar?
İLİŞKİLİ HABER2021-2022 AÖF sınav görevli ücretleri ne kadar? AUGİ gözetmen, salon başkanı sınav görevi ne kadar?
2022 AUGİS gözetmen ücreti ne kadar? Açıköğretim (AÖF) salon başkanı sınav görevli ücreti kaç TL?
İLİŞKİLİ HABER2022 AUGİS gözetmen ücreti ne kadar? Açıköğretim (AÖF) salon başkanı sınav görevli ücreti kaç TL?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş