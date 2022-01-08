Atanması kolay 2 yıllık eşit ağırlık bölümler | İş garantili ön lisans eşit ağırlık (TM) bölümler hangileri?
Atanması kolay 2 yıllık eşit ağırlık bölümler | İş garantili ön lisans eşit ağırlık (TM) bölümler hangileri? Gelecekleri için en kritik seçimlerden biri olan üniversite tercihleri pek çok gencin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. Üniversite sınavı ile 2 yıllık (önlisans) tercihi yapacak olan binlerce kişi ilk başta seçecekleri bölümün iş imkanlarını araştırıyor. İş imkanı fazla olan ve atanması kolay olan 2 yıllık bölümlere ilgi bazı 4yıllık bölümlerden bile fazla. Peki eşit ağırlık (TM) 2 yıllık iş imkanı olan ve atanması kolay 2 yıllık meslekler hangileri?
2022-01-08 12:11:08
Atanması kolay 2 yıllık eşit ağırlık bölümler | İş garantili ön lisans eşit ağırlık (TM) bölümler hangileri? Gelecekleri için en kritik seçimlerden biri olan üniversite tercihleri pek çok gencin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. Üniversite sınavı ile 2 yıllık (önlisans) tercihi yapacak olan binlerce kişi ilk başta seçecekleri bölümün iş imkanlarını araştırıyor. İş imkanı fazla olan ve atanması kolay olan 2 yıllık bölümlere ilgi bazı 4yıllık bölümlerden bile fazla. Peki eşit ağırlık (TM) 2 yıllık iş imkanı olan ve atanması kolay 2 yıllık meslekler hangileri?
YKS sınavına ülkemizde milyonlarca öğrenci katılıyor. Gençlerin hayatında dönmün noktalarından biri olan bu sınavın sonucuna göre öğrenciler üniversite seçimi ve bölüm seçimi yapıyor. Tercihlerine başlamadan önce öğrenciler bölümlerin iş imkanlarını ve gelcek durumlarını araştırıyor. 2 yıllık (ön lisans) tercih yapacak olan adaylar da seçecekleri bölümleri detaylıca inceliyor. Atanması kolay 2 yıllık eşit ağırlık bölümler hangileri? İş garantili, işimkanı yüksek ön lisans eşit ağırlık (TM) bölümler hangileri? sorusu pek çok öğrenci tarafından soruluyor.
Atanması kolay 2 yıllık eşit ağırlık bölümler
Atanması kolay 2 yıllık bölümlerin başında sağlık bölümleri gelmektedir. Sağlık bölümleri mezunları kamu hastanelerine sağlık kuruluşlarına KPSS puanı ile atanabiliyor.
İş garantili ön lisans eşit ağırlık (TM) bölümler hangileri?
Günümüzde iş garantili bölümler herkes tarafından araştırılıyor. Sağlık bölümleri yine burada da ön plana çıkıyor. Sağlık alanında okunacak bir bölüm ile hem kamuda hem de özel sağlık kuruluşlarında iş imkanı bulmak diğer mesleklere göre daha kolaydır. NOT: Sağlık bölümlerinde iş imkanı kişinin kendisini geliştirip KPSS puanından yüksek almasına da bağlıdır. Her sağlık bölümünde ne yazık ki iş imkanı sınırsız değildir.
İşte Eşit Ağırlık (TM) 2 yıllık bölümler
Arıcılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Avcılık ve Yaban Hayatı
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgi Yönetimi
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Deniz Brokerliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Emlak ve Emlak Yönetimi
Endüstriyel Tavukçuluk
Eser Koruma
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Ev İdaresi
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Grafik Tasarımı
Hava Lojistiği
İç Mekan Tasarımı
İkram Hizmetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kültür Balıkçılığı
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Lojistik
Maliye
Mantarcılık
Marina İşletme
Marina ve Yat İşletmeciliği
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Mimari Restorasyon
Moda Yönetimi
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Otobüs Kaptanlığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Posta Hizmetleri
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seracılık
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sosyal Güvenlik
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Su Altı Teknolojisi
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tapu ve Kadastro
Tarım
Tarımsal İşletmecilik
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Tarla Bitkileri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Yat İşletme ve Yönetimi
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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