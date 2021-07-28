Atanması en kolay 2 yıllık bölümler | İş imkanı olan 2 yıllık önlisans bölümleri hangileri?
Atanması en kolay 2 yıllık bölümler | İş imkanı olan 2 yıllık önlisans bölümleri hangileri? YKS sınavında ter döken milyonlarca adayın önünde gelecekleri için çok önemli bir tercih bulunuyor. YKS tercihleri ile geleceklerini garanti altına almak isteyenler iş imkanı en iyi olan ve atanması en kolay olan bölümleri araştırmaya başladı. 2 yıllık ön lisans tercihi yapacak olan adaylar atanması en kolay bölümlerin hangisi olduğunu belirleyip ona göre tercih yapmak istiyor. Peki 2021'de atanması kolay ve iş garantili olan bölümler ve meslekler hangileri?
2021-07-28 15:12:07
Atanması en kolay 2 yıllık bölümler | İş imkanı olan 2 yıllık önlisans bölümleri hangileri? YKS sınavında ter döken milyonlarca adayın önünde gelecekleri için çok önemli bir tercih bulunuyor. YKS tercihleri ile geleceklerini garanti altına almak isteyenler iş imkanı en iyi olan ve atanması en kolay olan bölümleri araştırmaya başladı. 2 yıllık ön lisans tercihi yapacak olan adaylar atanması en kolay bölümlerin hangisi olduğunu belirleyip ona göre tercih yapmak istiyor. Peki 2021'de atanması kolay ve iş garantili olan bölümler ve meslekler hangileri?
Ataması en kolay 2 yıllık ön lisans bölümlerinin büyük çoğunluğunu sağlıka ilgili bölümler oluşturuyor. Özellikle koronavirüs pandemisi ile birlikte sağlık çalışanlarına olan ihtiyacın ne kadar önemli olduğuı bir kez daha güzler önüne serildi. Sağlık çalışanları özel sektörde ve devlet kadrolarında kolayca iş bulabiliyorlar. Sağlık sektörünü yanında bilgisayar ve bilişim bölümlerinin de iş imkanı olukça geniştir. Ayrıca teknik bölümlerden mezun olanlarında iş bulması çok zor değildir. İşte 2021'de atanması en kolay 2 yıllık bölümler ve meslekler...
Atanması en kolay 2 yıllık bölümler
Atanması en kolay bölümlerin başında sağlık bölümler yer alıyor. İşte sağlık alanında iş imkanı oldukça geniş olan bölümler;
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü
Anestezi Bölümü
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Denizci Sağlığı
Diş Protez Teknolojisi Bölümü
Diyaliz Bölümü
Eczane Hizmetleri Bölümü
Elektronörofizyoloji Bölümü
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı Bölümü
Fizyoterapi Bölümü
İlk ve Acil Yardım Bölümü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş ve Uğraşı Terapisi
Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü
Laboratuvar Teknolojisi Bölümü
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü
Odyometri Bölümü
Optisyenlik Bölümü
Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü
Otopsi Yardımcılığı Bölümü
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü
Perfüzyon Teknikleri Bölümü
Radyoterapi Bölümü
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
Yaşlı Bakımı Bölümü
Yukarıda saydığımız 2 yıllık sağlık bölümlerini tercih eden adaylar iş bulma konusunda bir adım önde olacaklardır. Zira ülkede sağlık çalışanı açığı oldukça fazladır. Sağlık bölümlerianden mezun olanlar KPSS ile kamu hastanelerine de atanabilirler. Ayrıca özel sağlık kuruluşlarında da kolayca iş imkanı bulabilirler.
İş imkanı olan 2 yıllık önlisans bölümleri hangileri?
Sağlık bölümlerinin dışında atanması kolay 2 yıllık bölümler şunlardır;
Sivi Savunma ve İtfaiyecilik bölümü
Adalet Bölümü
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları (2 Yıllık)
Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Elektrik
Makine
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Önlisans nedir?
Önlisans derecesi, genellikle iki yıl veya daha fazla sürecek olan bir ders çalışmasının tamamlanması üzerine, kolej ve üniversiteler tarafından verilen bir lisans akademik unvandır. Lise diploması veya General Educational Development'den daha yüksek bir eğitim düzeyi olduğu düşünülmektedir. İlk önlisans dereceleri 1873'te Birleşik Krallık'ta 1898'de ABD'ye yayılmadan önce verildi. Daha sonra az sayıda başka ülkede tanıtıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)