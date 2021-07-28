Atanması en kolay 2 yıllık bölümler | İş imkanı olan 2 yıllık önlisans bölümleri hangileri? YKS sınavında ter döken milyonlarca adayın önünde gelecekleri için çok önemli bir tercih bulunuyor. YKS tercihleri ile geleceklerini garanti altına almak isteyenler iş imkanı en iyi olan ve atanması en kolay olan bölümleri araştırmaya başladı. 2 yıllık ön lisans tercihi yapacak olan adaylar atanması en kolay bölümlerin hangisi olduğunu belirleyip ona göre tercih yapmak istiyor. Peki 2021'de atanması kolay ve iş garantili olan bölümler ve meslekler hangileri?

Atanması en kolay 2 yıllık bölümler | İş imkanı olan 2 yıllık önlisans bölümleri hangileri? YKS sınavında ter döken milyonlarca adayın önünde gelecekleri için çok önemli bir tercih bulunuyor. YKS tercihleri ile geleceklerini garanti altına almak isteyenler iş imkanı en iyi olan ve atanması en kolay olan bölümleri araştırmaya başladı. 2 yıllık ön lisans tercihi yapacak olan adaylar atanması en kolay bölümlerin hangisi olduğunu belirleyip ona göre tercih yapmak istiyor. Peki 2021'de atanması kolay ve iş garantili olan bölümler ve meslekler hangileri?

Ataması en kolay 2 yıllık ön lisans bölümlerinin büyük çoğunluğunu sağlıka ilgili bölümler oluşturuyor. Özellikle koronavirüs pandemisi ile birlikte sağlık çalışanlarına olan ihtiyacın ne kadar önemli olduğuı bir kez daha güzler önüne serildi. Sağlık çalışanları özel sektörde ve devlet kadrolarında kolayca iş bulabiliyorlar. Sağlık sektörünü yanında bilgisayar ve bilişim bölümlerinin de iş imkanı olukça geniştir. Ayrıca teknik bölümlerden mezun olanlarında iş bulması çok zor değildir. İşte 2021'de atanması en kolay 2 yıllık bölümler ve meslekler...

Atanması en kolay 2 yıllık bölümler

Atanması en kolay bölümlerin başında sağlık bölümler yer alıyor. İşte sağlık alanında iş imkanı oldukça geniş olan bölümler;

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü

Anestezi Bölümü

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Sağlığı

Çocuk Gelişimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Denizci Sağlığı

Diş Protez Teknolojisi Bölümü

Diyaliz Bölümü

Eczane Hizmetleri Bölümü

Elektronörofizyoloji Bölümü

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı Bölümü

Fizyoterapi Bölümü

İlk ve Acil Yardım Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü

Laboratuvar Teknolojisi Bölümü

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü

Odyometri Bölümü

Optisyenlik Bölümü

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü

Otopsi Yardımcılığı Bölümü

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü

Perfüzyon Teknikleri Bölümü

Radyoterapi Bölümü

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü

Yaşlı Bakımı Bölümü

Yukarıda saydığımız 2 yıllık sağlık bölümlerini tercih eden adaylar iş bulma konusunda bir adım önde olacaklardır. Zira ülkede sağlık çalışanı açığı oldukça fazladır. Sağlık bölümlerianden mezun olanlar KPSS ile kamu hastanelerine de atanabilirler. Ayrıca özel sağlık kuruluşlarında da kolayca iş imkanı bulabilirler.

İş imkanı olan 2 yıllık önlisans bölümleri hangileri?

Sağlık bölümlerinin dışında atanması kolay 2 yıllık bölümler şunlardır;

Sivi Savunma ve İtfaiyecilik bölümü

Adalet Bölümü

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Programcılığı

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları (2 Yıllık)

Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Elektrik

Makine

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Önlisans nedir?

Önlisans derecesi, genellikle iki yıl veya daha fazla sürecek olan bir ders çalışmasının tamamlanması üzerine, kolej ve üniversiteler tarafından verilen bir lisans akademik unvandır. Lise diploması veya General Educational Development'den daha yüksek bir eğitim düzeyi olduğu düşünülmektedir. İlk önlisans dereceleri 1873'te Birleşik Krallık'ta 1898'de ABD'ye yayılmadan önce verildi. Daha sonra az sayıda başka ülkede tanıtıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.