Koronavirüs salgınında insanların elindeki en etkili silah şimdilik aşı. Aşılar ile salgında can kayıplarının önüne geçmek mümkün. Ülkemizde de aşılama yaşı 12'ye kadar düşmesine rağmen bazı kesimler aşı olmayı reddediyor. Çalışma hayatında da aşı olmayanların durumu tartışılmaya başlandı. Son günlerde aşı olamayanların işlerine son verilebileceği tartışılmaya başlandı. Peki Aşı olmayanlar işten kovulur mu? Koronavirüs aşısı işten kovulma nedeni olur mu? Aşı olmayanlar işten tazminatsız kovulur mu?

Koronavirüs salgınında insanların elindeki en etkili silah şimdilik aşı. Aşılar ile salgında can kayıplarının önüne geçmek mümkün. Ülkemizde de aşılama yaşı 12'ye kadar düşmesine rağmen bazı kesimler aşı olmayı reddediyor. Çalışma hayatında da aşı olmayanların durumu tartışılmaya başlandı. Son günlerde aşı olamayanların işlerine son verilebileceği tartışılmaya başlandı. Peki Aşı olmayanlar işten kovulur mu? Koronavirüs aşısı işten kovulma nedeni olur mu? Aşı olmayanlar işten tazminatsız kovulur mu?

Türkiye aşılamada bazı Avrupa ülkelerini bile geride bırakmış durumda. Hızlı bir aşılama takvimi ile nüfusunun büyük bir kısmını aşılayan Türkiye'de bazı insanlar aşı sırası gelmesine rağmen çeşitli sebeplerden ötürü aşı olmuyor. Bir süredir aşısızlara ksıtlama geleceği konuşuluyordu. Son günlerde de aşı olmayanların iş durumları tartışılmaya başlandı. Aşıszıların işlerine son verilebileceği ve tazminatsız kovulabileceği iddiaları aşı olmayan vatandaşları endişelendirdi. Peki aşı olmayanlar işten kovulur mu? Koronavirüs aşısı işten kovulma nedeni olur mu?

Aşı olmayanlar işten kovulur mu?

Bu konuyla ilgi net bir kara henüz yok. Hürriyet gazetesine konuşan uzmanlar, aşının zorunlu olmaması nedeniyle iş yerlerinin aşı konusunda zorlayıcı bir tutuma girmesinin mümkün olmayacağı görüşünde.

Aşısızlar işten çıkartılır mı?

Aşı nedeniyle iş akdiyle ilgili alınacak pozisyonların çalışanların ve işin durumuna göre değişeceğini vurgulayan uzmanlar, "Haklı gerekçe kabul edilip, tazminatsız iş akdini sonlandırma gibi bir durum söz konusu olmaz. Ama böyle bir durumda geçerli sebep sayılabileceğine dair bir eğilim var. Çalışanın koşullarına da bakmak gerekir. Kişi ofiste tek başına çalışıyordur veya uzaktan çalışma imkanı vardır, böyle bir durumda geçerli sebep sayılmayabilir. Ama birçok kişinin bir arada olduğu ve diğer çalışma arkadaşları için de risk oluşan durumlarda aşı olunmaması ‘geçerli neden' sayılabilir. Yavaş yavaş aşı zorunluluğu getirilen sektörler oluşmaya başladığını görüyoruz" diyor.

Çalışanlar için aşının zorunlu olmasıyla ilgili olarak şu anda bir yasal düzenleme yapılması planlanmıyor. Aşının kişisel tercihler doğrultusunda yapılan bir koruyucu önlem olduğuna dikkat çekilirken, “Zorunlu olmayan bir aşı, kişinin çalışma hayatı için de yasal düzenlemeyle ön koşul haline getirilemez. Ama tabii bu bugünkü şartlar için geçerli bir durum” bilgisi veriliyor.

Türkiye aşı sayısı

Türkiye'de şimdiye kadar 44.770.213 kişiye 1. doz aşı yapıldı. 2. doz aşı yapılan kişi sayısı da 33.841.033 oldu. Toplamda Türkiye'de 85.649.209 doz aşı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.