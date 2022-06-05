Asgari ücret 6 bin olur mu? Temmuz zammıyla asgari ücret 6.000 TL'ye yükselir mi? Asgari ücret temmuz zammı olabilir mi?

Asgari ücret 6 bin olur mu? Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağına ilişkin haberler gündemdeki yerini aldı. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra merak edilen asgari ücret zammının yüzde kaç oranında olacağı da araştırmalar arasında yer alıyor. Enflasyon rakamlarının eklenmesiyle asgari ücretin 5-6 bin TL olacağı konuşuluyor. Peki ama asgari ücret temmuz zammında son durum ne? Temmuz zammıyla asgari ücret 6.000 TL'ye yükselir mi? Asgari ücret temmuz zammı olabilir mi? İşte detaylar...

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağına ilişkin haberler gündemdeki yerini aldı. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra merak edilen asgari ücret zammının yüzde kaç oranında olacağı da araştırmalar arasında yer alıyor. Enflasyon rakamlarının eklenmesiyle asgari ücretin 5-6 bin TL olacağı konuşuluyor. Peki ama asgari ücret temmuz zammında son durum ne? Temmuz zammıyla asgari ücret 6.000 TL'ye yükselir mi? Asgari ücret temmuz zammı olabilir mi? İşte detaylar...

Asgari ücret 6 bin olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ücretliler başta olmak üzere, her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." açıklamasıyla yeni bir düzenleme yapıldığını aktarmıştı.

Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücret için belirlenen zam oranı henüz netleşmedi. Asgari ücrete dair yapılan açıklamaları haber sitemizden son dakika olarak takip edebilirsiniz.

Asgari ücret temmuz zammı olabilir mi?

2 aydır konuşulan asgari ücret temmuz zammına ilişkin net bir açıklama yapılmasa da ekonominin durumuna göre çalışmalar sürdürülüyor.

Haziran ayının son günlerinde durumun netleşmesi bekleniyor.