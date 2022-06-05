Asgari ücret 5 bin TL olur mu? Temmuz zammından sonra asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret 5 bin TL olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, asgari ücret zammı bekleyenlere umut oldu. Piyasada konuşulan asgari ücret zamlarına göre 5.000 TL veya 5.500 TL olması beklenen ücret için Erdoğan ne dedi? Temmuz zammından sonra asgari ücret ne kadar olur? Temmuz asgari ücret zammı son dakika haberi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, asgari ücret zammı bekleyenlere umut oldu. Piyasada konuşulan asgari ücret zamlarına göre 5.000 TL veya 5.500 TL olması beklenen ücret için Erdoğan ne dedi? Temmuz zammından sonra asgari ücret ne kadar olur? Temmuz asgari ücret zammı son dakika haberi...

Asgari ücret 5 bin TL olur mu?

Asgari ücret zammına ilişkin haberler gündemdeki yerini hızla alıyor. Milyonlarca insanı ilgilendiren temmuz asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ücretliler başta olmak üzere, her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz."sözlerine bir konuşmasında yer verdi.

Asgari ücretin 5 bin TL olmasına ilişkin bir açıklama gelmedi. Ücretler belirlendikten sonra detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Temmuz zammından sonra asgari ücret ne kadar olur?

Temmuz zammına ilişkin detaylar henüz netleşmedi fakat piyasada konuşulan detaylara göre enflasyon rakamları asgari ücrete yansıyacak.

Enflasyon rakamlarının asgari ücrete yansıması sonrasında, asgari ücretin 5.500 veya 6.500 TL arasında değişeceği düşünülüyor.